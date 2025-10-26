Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
McTominay 'ngạt thở' ở Italy

  • Chủ nhật, 26/10/2025 18:23 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Scott McTominay được cho là cân nhắc trở lại Premier League dù thi đấu khá thành công trong màu áo Napoli.

Gia nhập đội bóng miền Nam Italy vào mùa hè năm ngoái, McTominay nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của Napoli. Anh ghi 12 bàn, góp công lớn giúp đội bóng giành Scudetto, đồng thời được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất năm", đứng thứ 18 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

Mùa này, cầu thủ 28 tuổi tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 3 bàn thắng. Đêm 25/10, cựu tiền vệ MU tiếp tục chơi hay khi giúp Napoli đè bẹp Inter Milan 3-1 thuộc vòng 8 Serie A 2025/26. Napoli trở lại ngôi đầu Serie A khi hơn AC Milan và Inter lần lượt 1 và 3 điểm.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun: "Scott yêu cuộc sống ở Italy, đặc biệt là văn hóa và con người. Nhưng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đôi khi trở thành gánh nặng. Anh ấy được tôn sùng như một vị thần, và điều đó khiến Scott không thể có những giây phút bình thường ngoài sân cỏ. Áp lực đôi khi khiến anh cảm thấy ngột ngạt".

Được biết, McTominay hiện sống cùng bạn gái lâu năm Cameron Reading tại Napoli. Tuy vậy, theo truyền thông Anh, cặp đôi đang xem xét khả năng trở lại Anh trong kỳ chuyển nhượng tới, mở ra viễn cảnh McTominay tái xuất Premier League trong màu áo một đội bóng mới.

Hợp đồng của McTominay với Napoli kéo dài đến tháng 6/2028, với mức lương khoảng 3 triệu euro mỗi mùa sau thuế.

McTominay ghi siêu phẩm

Đêm 25/10, Scott McTominay tiếp tục chơi hay khi giúp Napoli đè bẹp Inter Milan 3-1 thuộc vòng 8 Serie A 2025/26.

28:1658 hôm qua

Mc Tominay không cứu nổi Napoli

Scott McTominay có một màn trình diễn ấn tượng nhưng không đủ để giúp Napoli tránh khỏi thất bại 2-6 trước PSV Eindhoven.

06:04 22/10/2025

De Bruyne đến, McTominay mất chỗ ở Napoli

Sau mùa giải đầu tiên rực rỡ cùng Napoli, Scott McTominay bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi tại sân Diego Maradona.

20:02 30/9/2025

Minh Nghi

McTominay trở lại Napoli McTominay MU Napoli

