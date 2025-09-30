Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
De Bruyne đến, McTominay mất chỗ ở Napoli

  • Thứ ba, 30/9/2025 20:02 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Sau mùa giải đầu tiên rực rỡ cùng Napoli, Scott McTominay bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi tại sân Diego Maradona.

De Bruyne được cho là hạn chế tầm ảnh hưởng của McTominay.

Mùa 2024/25, McTominay ghi tới 12 bàn tại Serie A giúp Napoli đăng quang Scudetto. Tiền vệ người Scotland nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ thành Naples, trở thành cầu thủ giá trị nhất Serie A và biểu tượng mới của đội bóng áo xanh.

Anh chơi nổi bật, khẳng định bản thân sau khi rời Old Trafford trong hoài nghi. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi Napoli chiêu mộ Kevin De Bruyne. Sự xuất hiện của ngôi sao 34 tuổi làm đảo lộn vai trò vốn dĩ quan trọng của cựu tiền vệ MU trong đội hình.

Truyền thông Italy khẳng định ngôi sao người Bỉ được HLV Antonio Conte ưu ái, dù phản ứng gay gắt khi bị thay ra trong trận thua AC Milan hôm 29/7. Để nhường đất diễn cho De Bruyne, McTominay bị đẩy lệch sang trái, qua đó hạn chế khả năng chơi xông xáo và bùng nổ vốn là điểm mạnh.

Nhà báo Alessio Lento nhận định: "McTominay đang trở thành vấn đề lớn nhất của Napoli không phải vì phong độ, mà bởi cách bố trí". Nhà báo Eleonora Trotta bổ sung: "Câu chuyện không chỉ nằm ở sự thay đổi chiến thuật, mà còn ở tác động trực tiếp từ sự hiện diện của De Bruyne".

Conte đứng trước bài toán hóc búa. Nếu ưu tiên De Bruyne, Napoli nguy cơ đánh mất sự cân bằng từng giúp họ vô địch. Còn nếu trả McTominay về trung tâm, ông sẽ phải đối diện với cái tôi của một trong những ngôi sao lớn nhất châu Âu.

Lựa chọn của Conte sẽ quyết định không chỉ tương lai McTominay, mà cả khả năng bảo vệ ngôi vương Serie A của Napoli.

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Minh Nghi

McTominay và De Bruyne

