Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund cùng đồng đội nhận trái đắng

  • Thứ hai, 29/9/2025 04:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 29/9, Napoli được chơi hơn người nhưng vẫn để thua AC Milan 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Serie A.

Napoli mất ngôi đầu vào tay AC Milan.

Trận đấu mở màn đầy sôi động khi Christian Pulisic tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa. Ngay phút thứ 3, cầu thủ người Mỹ bứt tốc vượt qua Luca Marianucci rồi kiến tạo để Alexis Saelemaekers dứt điểm cận thành, mang về bàn mở tỷ số cho Milan.

Napoli sau đó đáp trả mạnh mẽ, liên tục tạo ra cơ hội với các pha dứt điểm của Miguel Gutierrez, Scott McTominay và Zambo Anguissa, nhưng sự xuất sắc của Mike Maignan cùng hàng thủ chắc chắn đã giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kiến tạo, Pulisic còn trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt. Phút 38, anh dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền thông minh của Youssouf Fofana, nâng số bàn thắng của mình lên con số 4.

Milan dau Napoli anh 1

Pulisic tỏa sáng.

Dù vậy, thế trận thay đổi hoàn toàn từ phút 57, khi Pervis Estupián phạm lỗi với Giovanni Di Lorenzo trong vùng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân. Trên chấm 11m, Kevin De Bruyne bình tĩnh ghi bàn rút ngắn tỷ số, mở ra hy vọng cho Napoli.

Trong thế thiếu người, Milan phải gồng mình chống đỡ. Adrien Rabiot, Luka Modric và cả hàng thủ "Rossoneri" liên tục lăn xả ngăn chặn các cú sút nguy hiểm từ Eljif Elmas và David Neres. Một lần bóng tìm đến xà, khiến các cổ động viên chủ nhà thót tim. Tuy nhiên, sự kiên cường cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ đã giúp Milan đứng vững trong 7 phút bù giờ.

Thầy trò Max Allegri giữ vững mạch 4 trận thắng liên tiếp ở Serie A, đồng tohwif chiếm ngôi đầu Serie A. Trong khi đó, Napoli phải chấp nhận thất bại đầu tiên sau 16 trận bất bại, khép lại chuỗi trận ấn tượng nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Milan dau Napoli anh 2

Bảng xếp hạng Serie A.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Antony được hủy thẻ đỏ

Antony thoát án phạt, qua đó đủ điều kiện ra sân khi Betis tiếp đón Real Madrid thuộc vòng 26 La Liga vào ngày 2/3.

19:15 26/2/2025

Duy Anh

Milan đấu Napoli Napoli AC Milan Luka Modric Milan Napoli Serie A

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Rashford khien hang cong MU be mat hinh anh

Rashford khiến hàng công MU bẽ mặt

18 phút trước 06:25 29/9/2025

0

Marcus Rashford tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Barcelona, khiến anh bị nhiều CĐV đem ra so sánh với các tiền đạo của MU.

Tinh huong hy huu o tran thang cua Arsenal hinh anh

Tình huống hy hữu ở trận thắng của Arsenal

22 phút trước 06:21 29/9/2025

0

Tối 28/9, trọng tài Jarred Gillett bất ngờ thẳng tay giật lại chiếc khăn từ hậu vệ Riccardo Calafiori khi Arsenal thắng Newcastle 2-1 thuộc vòng 6 Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý