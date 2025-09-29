Hojlund cùng đồng đội nhận trái đắng

Rạng sáng 29/9, Napoli được chơi hơn người nhưng vẫn để thua AC Milan 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Serie A.

Trận đấu mở màn đầy sôi động khi Christian Pulisic tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa. Ngay phút thứ 3, cầu thủ người Mỹ bứt tốc vượt qua Luca Marianucci rồi kiến tạo để Alexis Saelemaekers dứt điểm cận thành, mang về bàn mở tỷ số cho Milan.

Napoli sau đó đáp trả mạnh mẽ, liên tục tạo ra cơ hội với các pha dứt điểm của Miguel Gutierrez, Scott McTominay và Zambo Anguissa, nhưng sự xuất sắc của Mike Maignan cùng hàng thủ chắc chắn đã giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kiến tạo, Pulisic còn trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt. Phút 38, anh dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền thông minh của Youssouf Fofana, nâng số bàn thắng của mình lên con số 4.

Dù vậy, thế trận thay đổi hoàn toàn từ phút 57, khi Pervis Estupián phạm lỗi với Giovanni Di Lorenzo trong vùng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân. Trên chấm 11m, Kevin De Bruyne bình tĩnh ghi bàn rút ngắn tỷ số, mở ra hy vọng cho Napoli.

Trong thế thiếu người, Milan phải gồng mình chống đỡ. Adrien Rabiot, Luka Modric và cả hàng thủ "Rossoneri" liên tục lăn xả ngăn chặn các cú sút nguy hiểm từ Eljif Elmas và David Neres. Một lần bóng tìm đến xà, khiến các cổ động viên chủ nhà thót tim. Tuy nhiên, sự kiên cường cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ đã giúp Milan đứng vững trong 7 phút bù giờ.

Thầy trò Max Allegri giữ vững mạch 4 trận thắng liên tiếp ở Serie A, đồng tohwif chiếm ngôi đầu Serie A. Trong khi đó, Napoli phải chấp nhận thất bại đầu tiên sau 16 trận bất bại, khép lại chuỗi trận ấn tượng nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

