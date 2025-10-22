Mc Tominay không cứu nổi Napoli

Scott McTominay có một màn trình diễn ấn tượng nhưng không đủ để giúp Napoli tránh khỏi thất bại 2-6 trước PSV Eindhoven.

Scott McTominay lập cú đúp vào lưới PSV.

Rạng sáng 22/10, đại diện Hà Lan PSV quật ngã nhà vô địch Serie A, Napoli với tỷ số không tưởng 6-2 ở vòng phân hạng Champions League. Trong trận đấu kể trên, Scott McTominay có một màn trình diễn ấn tượng về mặt cá nhân, nhưng không đủ để giúp Napoli tránh khỏi thất bại nặng nề trên sân PSV Eindhoven.

Tiền vệ người Scotland chơi một trận đấu đầy năng lượng và hiệu quả. Anh hoàn thành 100% số lần đi bóng, thắng 5 pha tranh chấp tay đôi và thực hiện 3 đường tạt bóng chất lượng. Không chỉ vậy, McTominay còn tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, tung ra 3 cú sút, trong đó 2 lần trúng đích và ghi được tới 2 bàn thắng ở các phút 31 và 86.

Ở khía cạnh phòng ngự, anh cũng góp phần với 2 lần phá bóng giải nguy. Những con số thống kê này cho thấy sự toàn diện và nỗ lực không ngừng nghỉ của cựu cầu thủ Manchester United. Dù vậy, màn trình diễn xuất sắc của McTominay không thể bù đắp cho những sai lầm của Napoli. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte đã không thể duy trì sự ổn định, để PSV tận dụng cơ hội và giành chiến thắng thuyết phục.

Thất bại này nối tiếp trận thua Man City trước đó, khiến Napoli rơi vào tình thế khó khăn tại Champions League. Sau ba trận đầu tại vòng phân hạng, Napoli mới có 3 điểm. Thất bại trước PSV cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng Italy, sau khi họ để Torino vượt qua 0-1 tại Serie A cuối tuần qua, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về phong độ hiện tại của đội nhà.

Với cá nhân McTominay, màn trình diễn trước PSV là minh chứng cho tài năng và tinh thần chiến đấu của anh, nhưng tiền vệ này vẫn cần sự hỗ trợ từ cả đội để đưa Napoli trở lại đúng quỹ đạo.