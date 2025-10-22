Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Địa chấn tại Champions League

  • Thứ tư, 22/10/2025 04:15 (GMT+7)
  • 04:15 22/10/2025

Rạng sáng 22/10, đại diện Hà Lan PSV quật ngã nhà vô địch Serie A, Napoli với tỷ số không tưởng 6-2 ở vòng phân hạng Champions League.

PSV có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà.

PSV Eindhoven đã có màn trình diễn bùng nổ tại sân Philips khi vùi dập Napoli với tỷ số 6-2, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại UEFA Champions League mùa giải năm nay.

Trận đấu khởi đầu đầy tốc độ khi chỉ sau hai phút, Lorenzo Lucca – người được HLV Antonio Conte tin tưởng thay thế Rasmus Hojlund, tung cú sút chệch khung thành trong gang tấc. PSV nhanh chóng đáp trả với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm, buộc thủ môn Vanja Milinkovic-Savic phải làm việc vất vả.

Trong thế bị dồn ép, chính Napoli mới là đội mở tỷ số ở phút 31, khi Leonardo Spinazzola tạt bóng để Scott McTominay bật cao đánh đầu tung lưới Matej Kovar.

Lợi thế của Napoli không kéo dài lâu. Phút 36, lão tướng Ivan Perisic có đường chuyền khó chịu khiến hậu vệ Alessandro Buongiorno lóng ngóng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Chỉ 3 phút sau, Ismael Saibari chớp thời cơ trong vùng cấm, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho PSV, kết thúc hiệp một đầy hứng khởi.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu thăng hoa. Mauro Junior vượt qua Buongiorno trước khi kiến tạo cho Dennis Man ghi bàn thứ 3 ở phút 54. Sau khi Lorenzo Lucca bị truất quyền thi đấu ở phút 76 vì phản ứng thái quá, PSV tận dụng ưu thế hơn người để ghi thêm 3 bàn thắng, với Ricardo Pepi và Couhaib Driouech là những người ghi tên lên bảng điện tywr.

Bàn thắng muộn của McTominay chỉ giúp nhà vô địch Italy gỡ gạc chút danh dự trong ngày bị PSV hành hạ. Với chiến thắng ấn tượng 6-2, thầy trò Peter Bosz vươn lên có 4 điểm, tạm vượt qua chính Napoli – đội bóng có màn thể hiện thất vọng với 2 trận thua sau 3 lượt đấu. Antonio Conte có thể là một HLV chất lượng ở giải quốc nội, nhưng ông chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường châu lục.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Trận đấu điên rồ giữa PSG và Leverkusen

Rạng sáng 22/10, CĐV chứng kiến trận đấu có đến 9 bàn thắng, 7 trong số đó thuộc về PSG và 2 thẻ đỏ. Chung cuộc, ĐKVĐ châu Âu thắng 7-2.

03:52 22/10/2025

Duy Anh

PSV đấu Napoli Napoli PSV Napoli Cúp C1

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Alvarez muon roi Atletico hinh anh

Alvarez muốn rời Atletico

22 phút trước 18:00 24/10/2025

0

Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý