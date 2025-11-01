Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Endrick chọn xong bến đỗ mới

  • Thứ bảy, 1/11/2025 16:51 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Lyon nổi lên là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Endrick trong tháng 1.

Endrick khả năng cao gia nhập Lyon vào tháng 1/2026.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Endrick đang tập trung hoàn toàn vào việc gia nhập Lyon, với các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực từ phía cầu thủ. "Endrick đặt toàn bộ ưu của vào Lyon. Các cuộc trao đổi đang diễn ra suôn sẻ từ phía cầu thủ", Romano xác nhận.

Đáng chú ý, thương vụ dự kiến diễn ra theo hình thức cho mượn thuần túy, không kèm điều khoản mua đứt. Real Madrid vẫn coi Endrick là một phần trong kế hoạch của tương lai. Việc để Endrick ra đi nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ có nhiều cơ hội chơi bóng hơn.

Mặc dù các chi tiết cuối cùng chưa được công bố, quyết định chính thức dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian tới. Truyền thông châu Âu nhấn mạnh Endrick rất hứng thú với cơ hội khoác áo Lyon, khi anh có thể phát triển và tìm lại cảm hứng chơi bóng.

Với việc World Cup đang đến gần, Endrick khao khát tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm lấy lại niềm tin của HLV Carlo Ancelotti trước khi danh sách cuối cùng tuyển Brazil được chốt. Mùa này, Endrick hoàn toàn bị loại khỏi kế hoạch của Xabi Alonso.

Dưới thời Ancelotti mùa trước, dù mới 18 tuổi, Endrick kịp ghi 7 bàn sau 840 phút thi đấu, trong đó có 5 bàn ở Cúp Nhà vua, trở thành chân sút hàng đầu của đội ở giải đấu này. Thành tích ấy là lời khẳng định rằng anh không thiếu năng lực - chỉ thiếu cơ hội.

Real Madrid ra 3 điều kiện để chiêu mộ Endrick

Real Madrid tuyên bố rõ ràng: chỉ đồng ý cho mượn Endrick nếu đội bóng muốn có anh đáp ứng đầy đủ ba điều kiện bắt buộc, không có ngoại lệ.

34:2029 hôm qua

Ba 'người bị lãng quên' của Xabi Alonso

Real Madrid đang duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Xabi Alonso, nhưng trong đội hình hiện tại vẫn còn ba cầu thủ chưa thi đấu phút nào kể từ đầu mùa: Ferland Mendy, Endrick và Andriy Lunin.

20:47 29/10/2025

Mức giá để sở hữu Endrick

Real Madrid chuẩn bị cho mượn Endrick vào tháng 1/2026 để cầu thủ này có cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

05:39 29/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Endrick chọn bến đỗ mới Endrick Real Madrid Lyon

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý