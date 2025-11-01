Endrick chọn xong bến đỗ mới

Lyon nổi lên là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Endrick trong tháng 1.

Endrick khả năng cao gia nhập Lyon vào tháng 1/2026.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Endrick đang tập trung hoàn toàn vào việc gia nhập Lyon, với các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực từ phía cầu thủ. "Endrick đặt toàn bộ ưu của vào Lyon. Các cuộc trao đổi đang diễn ra suôn sẻ từ phía cầu thủ", Romano xác nhận.

Đáng chú ý, thương vụ dự kiến diễn ra theo hình thức cho mượn thuần túy, không kèm điều khoản mua đứt. Real Madrid vẫn coi Endrick là một phần trong kế hoạch của tương lai. Việc để Endrick ra đi nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ có nhiều cơ hội chơi bóng hơn.

Mặc dù các chi tiết cuối cùng chưa được công bố, quyết định chính thức dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian tới. Truyền thông châu Âu nhấn mạnh Endrick rất hứng thú với cơ hội khoác áo Lyon, khi anh có thể phát triển và tìm lại cảm hứng chơi bóng.

Với việc World Cup đang đến gần, Endrick khao khát tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm lấy lại niềm tin của HLV Carlo Ancelotti trước khi danh sách cuối cùng tuyển Brazil được chốt. Mùa này, Endrick hoàn toàn bị loại khỏi kế hoạch của Xabi Alonso.

Dưới thời Ancelotti mùa trước, dù mới 18 tuổi, Endrick kịp ghi 7 bàn sau 840 phút thi đấu, trong đó có 5 bàn ở Cúp Nhà vua, trở thành chân sút hàng đầu của đội ở giải đấu này. Thành tích ấy là lời khẳng định rằng anh không thiếu năng lực - chỉ thiếu cơ hội.