Real Madrid ra 3 điều kiện để chiêu mộ Endrick

  • Thứ sáu, 31/10/2025 07:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid tuyên bố rõ ràng: chỉ đồng ý cho mượn Endrick nếu đội bóng muốn có anh đáp ứng đầy đủ ba điều kiện bắt buộc, không có ngoại lệ.

Endrick được nhiều đội bóng săn đón.

Theo Fichajes, 3 điều kiện Real Madrid đưa ra cho các đối tác lần lượt là trả phí mượn, chịu toàn bộ lương trong thời gian mượn và quan trọng nhất là phải trình bày kế hoạch phát triển cho Endrick, bao gồm vị trí thi đấu, số phút ra sân dự kiến và vai trò trong đội hình chính.

Real Madrid muốn đảm bảo Endrick không tiếp tục bị “chôn chân” trên ghế dự bị mà thực sự có cơ hội phát triển. Những điều kiện này cho thấy sự thận trọng của “Los Blancos” trong việc bảo vệ khoản đầu tư lớn dành cho tiền đạo 19 tuổi.

Hiện Tottenham, Everton và West Ham và một số đội bóng tại Pháp như Lyon được cho là những bến đỗ tiềm năng, song việc đáp ứng đủ ba yêu cầu của Real Madrid là thách thức lớn. “Los Blancos” không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu Endrick không được đảm bảo vị trí chính thức.

Real Madrid kỳ vọng Endrick trưởng thành trong môi trường phù hợp, thay vì mạo hiểm ở những đội bóng không đủ năng lực phát triển tài năng. Chính vì vậy, bất kỳ câu lạc bộ nào muốn sở hữu Endrick trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đều sẽ phải chứng minh rằng họ xứng đáng với niềm tin của CLB chủ sân Bernabeu.

Ở mùa này, Endrick chưa có cơ hội ra sân do phong độ quá đỗi ấn tượng của Kylian Mbappe. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 2007 còn bị xếp sau cả Goncalo Garcia, sản phẩm của lò đào tạo Real.

