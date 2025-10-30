Real chọn Haaland thay Vinicius

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Real Madrid coi Erling Haaland là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong trường hợp chia tay Vinicius Junior.

Haaland có thể thế chỗ Vinicius ở Bernabeu.

Haaland mới gia hạn hợp đồng dài hạn với Manchester City đến năm 2034, nhưng theo nguồn tin thân cận, tiền đạo người Na Uy và người đại diện của anh chưa hoàn toàn khép lại khả năng chuyển đến Madrid trong tương lai.

Real Madrid được cho là sẽ theo dõi sát tình hình của cựu chân sút Dortmund, xem đây là bước đi chiến lược cho giai đoạn kế tiếp, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn tìm một biểu tượng tấn công mới kế thừa Karim Benzema.

Trong bối cảnh Vinicius gây nhiều tranh cãi cả trong và ngoài sân cỏ, việc Real tính đến phương án Haaland cho thấy tham vọng duy trì vị thế bá chủ châu Âu. "Los Blancos" sẵn sàng hành động nếu nhận thấy cơ hội thật sự, đặc biệt khi Haaland vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho Real Madrid.

Ngược lại, Real Madrid bàn đến khả năng bán Vinicius nếu nhận được đề nghị vào khoảng 100 triệu euro. Thương vụ tiềm năng này có thể giúp CLB tái đầu tư vào các mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng.

Chỉ vài mùa trước, Vinicius là linh hồn của hàng công Real Madrid. Nhưng kể từ đầu mùa giải 2025/26, phong độ của cầu thủ không còn bùng nổ như trước, trong khi sự cạnh tranh từ các đồng đội trẻ hơn khiến anh dần đánh mất vai trò trung tâm dưới thời Xabi Alonso.

Nếu chia tay sân Bernabeu, Saudi Arabia là bến đỗ tiềm năng dành cho Vinicius.

