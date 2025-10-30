Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius khiến châu Âu 'dậy sóng'

  • Thứ năm, 30/10/2025 11:16 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tương lai của Vinícius Junior tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Vinicius được săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, có ít nhất 5 CLB lớn đang dõi theo tình hình của ngôi sao người Brazil, gồm Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Manchester City và Bayern Munich. Nhóm này sẵn sàng hành động nếu Vinícius mở đường rời sân Bernabeu.

Hợp đồng giữa Vinícius và Real Madrid còn thời hạn đến tháng 6/2027. Hôm 28/10, Sport cho biết ban lãnh đạo Real thảo luận nội bộ về khả năng bán anh nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro. Con số này không chỉ phản ánh đúng giá trị của cầu thủ 25 tuổi mà còn được xem như một thông điệp cứng rắn: không ai trong đội hình Real là bất khả xâm phạm.

Gần đây, ban lãnh đạo Real Madrid không hài lòng với thái độ thi đấu của Vinicius. Thỏa thuận bán Vinicius có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn, giúp Real tái đầu tư vào những mục tiêu trẻ trung hơn, phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Xabi Alonso.

Từ vị thế biểu tượng mới của sân Bernabeu, Vinícius giờ đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Anh buộc phải chứng minh mình có thể thích nghi và duy trì phong độ dưới triều đại Alonso – hoặc chấp nhận rời Madrid để bắt đầu một chương mới tại bến đỗ khác.

Real Madrid bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng ở El Clasico Real Madrid chia sẻ đoạn video ghi lại toàn cảnh không khí ăn mừng tràn ngập tiếng nhạc và nụ cười sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Vinicius Vinicius real madrid

    Đọc tiếp

    Hinh anh chua tung thay cua Vinicius hinh anh

    Hình ảnh chưa từng thấy của Vinicius

    2 giờ trước 09:41 30/10/2025

    0

    Giữa căng thẳng của trận Siêu kinh điển hôm 26/10, Vinicius Junior bất ngờ để lại khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải mềm lòng.

    Mbeumo thap lai giac mo 20 ban cho Man Utd hinh anh

    Mbeumo thắp lại giấc mơ 20 bàn cho Man Utd

    50 phút trước 10:41 30/10/2025

    0

    Mbeumo và khát vọng hồi sinh của Man Utd Bốn bàn thắng, một niềm tin, và giấc mơ chạm cột mốc 12 năm của “Quỷ đỏ”, đó là những gì được dành cho Bryan Mbeumo lúc này .

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý