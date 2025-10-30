Mbeumo thắp lại giấc mơ 20 bàn cho Man Utd

Mbeumo và khát vọng hồi sinh của Man Utd Bốn bàn thắng, một niềm tin, và giấc mơ chạm cột mốc 12 năm của “Quỷ đỏ”, đó là những gì được dành cho Bryan Mbeumo lúc này .

Bryan Mbeumo có thể chưa phải là ngôi sao lớn nhất của Manchester United, nhưng anh đang mang đến thứ mà Old Trafford đánh mất suốt hơn một thập kỷ, một tiền đạo biết cách thắp hy vọng. Hai bàn thắng vào lưới Brighton cuối tuần qua không chỉ giúp đội bóng của Ruben Amorim giành chiến thắng thứ ba liên tiếp, mà còn đặt Mbeumo vào hành trình hướng tới cột mốc 20 bàn Premier League, điều mà chưa ai ở CLB làm được kể từ thời Robin van Persie năm 2013.

Từ niềm tin của Amorim

Khi Mbeumo đặt bút ký vào bản hợp đồng 71 triệu bảng, nhiều người hoài nghi. Anh đến từ Brentford, không phải một đội bóng lớn, và chưa từng thi đấu trong môi trường áp lực tột độ như Old Trafford. Nhưng Amorim thì khác. Ông nhìn thấy ở cầu thủ người Cameroon một thứ mà MU thiếu: tốc độ, sự di chuyển thông minh và khả năng tạo khác biệt ở khu vực cuối sân.

Ngay trận ra mắt trước Arsenal, Mbeumo khiến hàng phòng ngự “Pháo thủ” khổ sở. Anh chưa ghi bàn, nhưng để lại dấu ấn bằng sự năng nổ và dũng cảm. Bàn thắng đầu tiên đến ở Cúp Liên đoàn, và từ đó Mbeumokhông ngừng tiến bộ. Sau 9 trận Premier League, trung phong người Cameroon có 4 pha lập công,hiệu suất đáng nể với một tân binh, tại Premier League.

“Tôi không đặt giới hạn cho bản thân. Tôi luôn muốn hướng tới những điều lớn lao”, Mbeumo chia sẻ sau trận thắng Brighton. Lời nói đó phản ánh chính tinh thần mà Amorim đang gieo vào phòng thay đồ CLB, tinh thần dám mơ, dám chiến đấu và không sợ thất bại.

Cùng với Matheus Cunha và Benjamin Sesko, Mbeumo đang hình thành bộ ba tấn công đầy hứa hẹn. Cả ba đều mới cập bến Old Trafford mùa hè này, và phải mất thời gian để tìm thấy sự ăn ý. Nhưng sau vài tuần, dấu hiệu tích cực đã đến.

Trước Brighton, cả ba đều ghi dấu ấn vào các bàn thắng. Mbeumo dứt điểm lạnh lùng, Cunha mở tỷ số bằng pha xử lý tinh tế, còn Sesko ngày càng chứng tỏ giá trị bằng khả năng di chuyển không bóng thông minh. Sau mùa giải mà MU không có nổi một cầu thủ chạm mốc 10 bàn ở Premier League, bộ ba này đang thổi làn gió mới vào hàng công khô hạn.

“Không dễ để thích nghi ở một CLB lớn, với áp lực và kỳ vọng quá lớn. Nhưng chúng tôi giúp đỡ nhau mỗi ngày, và giờ mọi thứ bắt đầu khớp lại”, Mbeumo nói. Tinh thần đồng đội đó đang biến phòng thay đồ Manchester United thành nơi đáng tin hơn, sau nhiều năm chia rẽ và thất vọng.

Hơn cả những con số

Nếu Mbeumo có thể đạt mốc 20 bàn, anh sẽ viết lại một chương đáng nhớ cho Manchester United. Nhưng điều quan trọng hơn là cách anh ghi bàn, những pha chạy chỗ thông minh, khả năng tạo khoảng trống và bản lĩnh khi đối mặt khung thành. Mbeumo không phải mẫu tiền đạo kiêu ngạo hay ồn ào, mà là kiểu cầu thủ lao động âm thầm, hiệu quả và khiêm tốn, hình ảnh mà người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã lâu không được thấy.

Câu chuyện của Mbeumo cũng là hình ảnh thu nhỏ của hành trình tái thiết mà Amorim đang xây dựng. Không ồn ào như những mùa hè chi tiêu vô tội vạ, MU mùa này chơi có kế hoạch, có kỷ luật và mang tính tập thể rõ ràng. Amorim đang tạo nên một đội bóng biết tận dụng sức trẻ và tinh thần chiến đấu, thứ mà Sir Alex từng xem là DNA của Mancheste United.

Bryan Mbeumo ngày càng chơi hay.

Mười hai năm sau khi Robin van Persie giúp Manchester United vô địch Premier League với 26 bàn thắng, Old Trafford vẫn chưa chứng kiến ai tái lập thành tích đó. Những ngôi sao lớn như Romelu Lukaku, Marcus Rashford hay Cristiano Ronaldo đều không thể chạm mốc 20 bàn trong cùng một mùa. Nhưng Mbeumo, một bản hợp đồng bị nghi ngờ, lại đang tiến gần đến điều đó bằng chính nghị lực và khát vọng.

Sẽ còn quá sớm để nói về cột mốc lịch sử, nhưng điều chắc chắn là Manchester United đang hồi sinh. Mỗi pha tăng tốc của Mbeumo, mỗi cú sút trúng đích của Cunha, mỗi đường chuyền của Sesko… đều mang đến niềm tin rằng “Quỷ đỏ” đã thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

Bốn bàn thắng chưa làm nên một huyền thoại. Nhưng với Bryan Mbeumo, đó là lời khẳng định rằng Manchester United đã tìm thấy một người có thể biến khát vọng thành bàn thắng, và bàn thắng thành niềm tin.