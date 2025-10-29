Hiện tượng ở Old Trafford

MU công bố đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 10 gồm Senne Lammens, Matthijs de Ligt, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Lammens nhanh chóng chứng tỏ giá trị ở MU.

3 trong 4 cái tên kể trên là tân binh góp công giúp "Quỷ đỏ" trải qua tháng thi đấu thăng hoa nhất từ đầu mùa. Thủ môn Senne Lammens gây chú ý nhất. Tân binh người Bỉ có màn ra mắt ấn tượng trước Sunderland, giữ sạch lưới và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Anh tiếp tục thể hiện phong độ chững chạc trong các chiến thắng vang dội trước Liverpool và Brighton, góp phần giúp MU thắng liền 3 trận ở Premier League – điều chưa từng xảy ra dưới thời HLV Ruben Amorim. Nếu giành giải, Lammens sẽ trở thành thủ môn đầu tiên được vinh danh kể từ tháng 9/2024, khi Andre Onana làm được điều tương tự.

Ở hàng thủ, De Ligt khẳng định đẳng cấp. Trung vệ người Hà Lan chơi chắc chắn, chỉ huy hàng phòng ngự MU đứng vững. Đây cũng là tháng thứ hai anh được đề cử, minh chứng cho sự ổn định và vai trò thủ lĩnh nơi tuyến dưới.

Trên hàng công, Mbeumo tiếp tục là nguồn cảm hứng. Cầu thủ người Cameroon chơi rực sáng với 1 pha kiến tạo, 1 bàn mở tỷ số trước Liverpool và cú đúp vào lưới Brighton. Phong độ ấn tượng này cũng giúp Mbeumo được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tuần qua.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Cunha khi anh đang dần tìm lại cảm hứng chơi bóng. Sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Sunderland, tiền đạo người Brazil bùng nổ với màn trình diễn toàn diện ở Anfield và ghi bàn đầu tiên cho MU trong chiến thắng trước Brighton.

Tháng 10 được xem là bước ngoặt quan trọng của MU dưới triều đại Amorim: 3 chiến thắng liên tiếp, lối chơi nhuần nhuyễn, và tinh thần toàn đội lên cao. Việc 3 trong 4 tân binh cùng được đề cử phần nào cho thấy chính sách chuyển nhượng của MU đi đúng hướng.