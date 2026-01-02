Man City bị Arsenal nới rộng khoảng cách thành 4 điểm

Trận hòa 0-0 trước Sunderland không khiến Man City rơi điểm số nghiêm trọng, nhưng phơi bày sự mệt mỏi và bế tắc hiếm thấy dưới thời Pep Guardiola. Đó mới là điều đáng lo khi họ bước vào năm 2026.

Thầy trò Pep Guardiola chỉ có được trận hoà 0-0 trước Sunderland.

Năm 2025 có thể chưa phải lời chia tay của Pep Guardiola với Manchester City, nhưng cách CLB bước vào năm mới là một tín hiệu không mấy dễ chịu. Trận hòa trước Sunderland không chỉ khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mà còn phơi bày những dấu hiệu mệt mỏi hiếm thấy dưới triều đại Guardiola.

Sau chiến thắng của Arsenal hai ngày trước đó, Manchester City buộc phải đáp trả. Nhưng thay vì một màn tăng tốc quen thuộc, họ bị kéo vào một thế trận nặng về va chạm và tiêu hao năng lượng.

Sunderland chơi tốt hơn trong hiệp một, tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn và buộc Manchester City phải phòng ngự trong tâm thế dè chừng. Đó là điều ít ai ngờ tới khi hai đội bước vào trận.

Khoảng cách bốn điểm trên bảng xếp hạng không phải quá lớn, nhưng cảm giác Manchester City để lại mới đáng lo. Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải, họ trông già nua, thiếu sắc bén và khan hiếm ý tưởng.

Erling Haaland gần như “tàng hình”, không phải vì phong độ sa sút, mà bởi hệ thống xung quanh anh không tạo được nhịp điệu cần thiết. Manchester City chuyền bóng nhiều, nhưng thiếu sự đột biến. Kiểm soát thế trận, nhưng không kiểm soát được cảm xúc.

Chỉ trong nửa giờ cuối, Manchester City mới dần giành lại quyền chủ động. Song khi đối thủ đã lùi sâu, tổ chức chặt chẽ và chơi với tinh thần không còn gì để mất, mọi nỗ lực của Guardiola đều rơi vào bế tắc.

Manchester City bị kéo trở lại mặt đất.

Sunderland phòng ngự bằng sự kỷ luật và niềm tin. Họ không hoảng loạn, không vỡ trận, và cũng không cúi đầu trước áp lực.

Đây không còn là hiện tượng nhất thời. Sunderland dưới tay Regis Le Bris đang trở thành một tập thể đáng gờm. Bất bại trên sân Stadium of Light, họ liên tục gây bất ngờ bằng cách chơi thông minh và hiệu quả. Mỗi khi người ta nghĩ Sunderland sắp chững lại, họ lại tìm ra cách để tiến thêm một bước.

Trong bối cảnh từng bị xem là ứng viên xuống hạng sau khi thăng hạng qua loạt play-off hồi tháng 5, Sunderland giờ mơ đến châu Âu không còn là câu chuyện viển vông. Le Bris không ồn ào, không phô trương. Ông xây dựng đội bóng bằng chi tiết nhỏ, bằng sự ổn định và tinh thần tập thể.

Với Manchester City, trận hòa này không mang tính thảm họa, nhưng là một lời cảnh báo. Cuộc đua vẫn dài, song Guardiola hiểu hơn ai hết: khi năng lượng và ý tưởng cạn dần, danh tiếng không thể tự mang về chiến thắng.

Và nếu năm 2026 là một bước ngoặt, thì đây có thể là khoảnh khắc đầu tiên báo hiệu rằng triều đại Manchester City đang đối diện thử thách lớn nhất của chính mình.