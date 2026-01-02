Liverpool bất lực trước Leeds

Dù được chơi trên sân nhà, Liverpool chỉ có được kết quả hoà 0-0 trước Leeds ở vòng 19 Ngoại hạng Anh rạng sáng 2/1.

Hugo Ekitike phung phí cơ hội trước Leeds.

Liverpool - Leeds United

Trận hòa không bàn thắng trước Leeds United không phải là một tai nạn. Nó là bản tóm lược trung thực nhất cho trạng thái hiện tại của Liverpool dưới thời Arne Slot: cầm bóng nhiều, kiểm soát thế trận, nhưng thiếu một nhát dao đủ sắc để kết liễu đối thủ.

Tâm điểm của sự thất vọng dồn vào Hugo Ekitike. Cú đánh đầu cận thành của tiền đạo người Pháp, thay vì đưa bóng vào lưới, lại trúng thẳng đầu thủ môn Lucas Perri.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để gói gọn sự vô hại của Liverpool trong suốt 90 phút. Đó là cơ hội rõ ràng nhất. Và gần như là cơ hội duy nhất thực sự khiến Leeds chao đảo.

Slot không né tránh sự thật. Ông nói thẳng: Liverpool thiếu bàn thắng. Một câu trả lời đơn giản, nhưng cũng là vấn đề cốt lõi.

Liverpool kiểm soát bóng rất nhiều, thậm chí nhiều nhất giải mùa này. Họ tung ra 19 cú sút, đạt xG (bàn thắng kỳ vọng) gần 2. Nhưng cảm giác trên sân không cho thấy một đội bóng luôn ở sát ranh giới bàn thắng. Những pha dứt điểm đến trong thế gượng gạo, thiếu quyết đoán và hiếm khi tạo ra áp lực thực sự.

Ekitike không phải cầu thủ tệ. Anh vẫn là chân sút số một của Liverpool mùa này. Nhưng trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt vì CAN, Alexander Isak chấn thương, Cody Gakpo mới trở lại thể lực và Federico Chiesa chưa đủ tin cậy, gánh nặng trên vai Ekitike là quá lớn.

Khi mọi đường bóng đều chờ một cái kết từ anh, sự tự tin dễ biến thành áp lực. Và áp lực thì thường dẫn đến những pha dứt điểm thiếu bản năng sát thủ.

Không chỉ Ekitike, đây cũng là một trận đấu đáng quên của Florian Wirtz.

Không chỉ Ekitike, đây cũng là một trận đấu đáng quên của Florian Wirtz. Tiền vệ người Đức lùi một bước so với chuỗi tiến bộ gần đây. Liverpool vì thế thiếu cả người tạo nhịp lẫn người kết thúc. Một đội bóng có thể chịu đựng một trong hai điều đó. Nhưng thiếu cả hai thì rất khó thắng.

Công bằng cho Leeds United, họ phòng ngự kỷ luật và biết mình cần gì. Đội bóng của Daniel Farke không mang đến Anfield tâm thế chịu trận. Họ sẵn sàng va chạm, sẵn sàng kéo nhịp độ xuống thấp và tận dụng từng khoảnh khắc Liverpool mất kiên nhẫn. Leeds xứng đáng với một điểm. Liverpool thì xứng đáng với cảm giác tiếc nuối.

8 trận bất bại nghe có vẻ ổn. Nhưng cảm giác để lại sau trận hòa này lại là sự nặng nề. Khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, Liverpool nói nhiều về việc cần thêm trung vệ. Có thể đúng. Nhưng trận đấu với Leeds cho thấy một điều rõ ràng hơn: họ cần thêm một tiền đạo có bản năng kết liễu.

Cú đánh đầu của Ekitike không quyết định mùa giải. Nhưng nó là lời cảnh báo. Nếu Liverpool tiếp tục chơi bóng theo cách này, họ sẽ còn kiểm soát rất nhiều trận đấu. Và họ cũng sẽ còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để bứt lên.