Hình ảnh chưa từng thấy của Vinicius

Giữa căng thẳng của trận Siêu kinh điển hôm 26/10, Vinicius Junior bất ngờ để lại khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải mềm lòng.

Hành động bất ngờ của Vinicius.

Trên sân Bernabeu, trong lúc Pau Cubarsi của Barcelona có dấu hiệu mệt mỏi và khát nước, Vinicius, người nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và những màn đối đầu gay gắt, lấy chai nước dùng dở, đưa tận tay đối thủ. Anh đợi Cubarsi uống xong rồi nhẹ nhàng cầm chai nước mang trở lại khu kỹ thuật của Real Madrid.

Không lời qua tiếng lại, chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần thể thao và cách cư xử tử tế hiếm thấy giữa bầu không khí thù địch của trận đấu được coi là nóng nhất hành tinh.

Hành động nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Hàng nghìn bình luận gọi đó là khoảnh khắc vàng của El Clasico, đối lập hoàn toàn với sự căng cứng, ăn thua mà người ta thường gắn với Vinicius.

Trong bối cảnh cả hai đội đua nhau từng điểm ở La Liga, và chính Vinicius nhiều lần là tâm điểm của tranh cãi, việc anh thể hiện sự tôn trọng đối thủ như vậy khiến hình ảnh của cầu thủ Brazil trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Động thái trái ngược với khoảnh khắc hỗn loạn cuối trận. Vinicius tức giận, vùng vằng rời sân sau khi bị thay ra. Anh đi thẳng vào đường hầm, trước khi quay lại và tham gia vào cuộc tranh cãi. Theo Movistar+, trong lúc hỗn loạn, Lamine Yamal quay sang Vinicius và buông lời thách thức: Đánh nhau không?". Tiền đạo người Brazil lập tức đáp trả: "Được thôi!".

Trên sân Bernabeu, bàn thắng của Kylia Mbappe và Jude Bellingham giúp Real quật ngã đương kim vô địch La Liga với tỷ số 2-1 và tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso hơn Barcelona 5 điểm.