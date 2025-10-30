Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh chưa từng thấy của Vinicius

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa căng thẳng của trận Siêu kinh điển hôm 26/10, Vinicius Junior bất ngờ để lại khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải mềm lòng.

Vinicius tu te anh 1

Hành động bất ngờ của Vinicius.

Trên sân Bernabeu, trong lúc Pau Cubarsi của Barcelona có dấu hiệu mệt mỏi và khát nước, Vinicius, người nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và những màn đối đầu gay gắt, lấy chai nước dùng dở, đưa tận tay đối thủ. Anh đợi Cubarsi uống xong rồi nhẹ nhàng cầm chai nước mang trở lại khu kỹ thuật của Real Madrid.

Không lời qua tiếng lại, chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần thể thao và cách cư xử tử tế hiếm thấy giữa bầu không khí thù địch của trận đấu được coi là nóng nhất hành tinh.

Hành động nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Hàng nghìn bình luận gọi đó là khoảnh khắc vàng của El Clasico, đối lập hoàn toàn với sự căng cứng, ăn thua mà người ta thường gắn với Vinicius.

Trong bối cảnh cả hai đội đua nhau từng điểm ở La Liga, và chính Vinicius nhiều lần là tâm điểm của tranh cãi, việc anh thể hiện sự tôn trọng đối thủ như vậy khiến hình ảnh của cầu thủ Brazil trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Động thái trái ngược với khoảnh khắc hỗn loạn cuối trận. Vinicius tức giận, vùng vằng rời sân sau khi bị thay ra. Anh đi thẳng vào đường hầm, trước khi quay lại và tham gia vào cuộc tranh cãi. Theo Movistar+, trong lúc hỗn loạn, Lamine Yamal quay sang Vinicius và buông lời thách thức: Đánh nhau không?". Tiền đạo người Brazil lập tức đáp trả: "Được thôi!".

Trên sân Bernabeu, bàn thắng của Kylia Mbappe và Jude Bellingham giúp Real quật ngã đương kim vô địch La Liga với tỷ số 2-1 và tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso hơn Barcelona 5 điểm.

Vinicius giữa cơn sóng đổi thay ở Real Madrid

Một năm trước, Vinicius Junior đứng sát đỉnh thế giới. Anh là biểu tượng của Real Madrid trẻ trung, bùng nổ và bất khuất.

15 giờ trước

Vinicius xin lỗi

Ngôi sao người Brazil Vinicius Jr đăng thông điệp xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau hành động gây tranh cãi khi bị thay ra trong trận El Clasico hôm 26/10.

16 giờ trước

Real Madrid phán quyết cho Vinicius

Real Madrid quyết định không áp dụng bất kỳ án phạt nào đối với Vinicius Junior sau màn phản ứng gây chú ý trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.

25:1483 hôm qua

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Vinicius tử tế Kylian Mbappe Vinicius Curbasi Barcelona

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

