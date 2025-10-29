Vinicius giữa cơn sóng đổi thay ở Real Madrid

Một năm trước, Vinicius Junior đứng sát đỉnh thế giới. Anh là biểu tượng của Real Madrid trẻ trung, bùng nổ và bất khuất.

Vinicius chưa cho thấy sự bùng nổ.

Nhưng 365 ngày sau, người ta lại thấy một Vinicius khác. Một cầu thủ nhiều trăn trở, ít tự do, và đang loay hoay giữa ánh hào quang cũ và thực tại khắc nghiệt ở Bernabeu.

Paris, tháng 10/2024. Đêm trao Quả bóng Vàng tại Nhà hát Châtelet từng được chờ đợi là ngày vinh danh Vinicius. Nhưng Rodri bước lên bục, còn Vinicius chỉ gửi một thông điệp lạnh lùng trên mạng xã hội: “Tôi sẽ làm gấp 10 lần nếu cần. Họ chưa sẵn sàng”.

Câu nói ấy từng là tuyên ngôn của một ngôi sao đầy tự tin. Hôm nay, nó vang lại như một lời nhắc: lời hứa ấy vẫn chưa được hoàn thành.

Từ đó đến nay, Vinicius sống trong mâu thuẫn. Anh vẫn là niềm vui của Real Madrid, vẫn cống hiến và chiến đấu. Nhưng ở mỗi sân đấu, tiếng la ó và những bài hát chế giễu vẫn bủa vây. Anh từng học cách chịu đựng sự khắc nghiệt của dư luận khi mới 18 tuổi, và giờ, ở tuổi 25, anh lại phải học lại bài học ấy, lần này với sự cô độc hơn.

Cristiano Ronaldo từng nói: “Vinicius xứng đáng với Quả bóng Vàng”. Một lời khen từ huyền thoại không dễ có, nhưng nó cũng đặt lên vai anh một sức ép khổng lồ. Bởi từ đó, mỗi cú sút hỏng, mỗi lần mất bóng đều bị soi kỹ hơn.

Vinicius vẫn tỏa sáng trước Atalanta, Salzburg, thậm chí đốt cháy Bernabeu trong trận gặp Man City. Nhưng khi Real cần anh nhất, trước Arsenal, trước Atletico, ánh sáng ấy vụt tắt. Mùa giải kết thúc với chiếc Siêu cúp châu Âu làm an ủi và nỗi thất vọng ở chung kết Cúp Nhà vua.

Sự xuất hiện của Xabi Alonso mở ra một chương mới. Xabi mang đến trật tự, sự tính toán và một đội hình xoay quanh Mbappe. Với Vinicius, đó vừa là thử thách vừa là cơ hội. Anh không còn là ngôi sao duy nhất, nhưng nếu thích nghi được, bản thân sẽ trưởng thành hơn bao giờ hết.

Vấn đề là, Vinicius vẫn bị giằng xé giữa bản năng và kỷ luật. Anh muốn chơi tự do, nhưng Real giờ là cỗ máy chiến thắng, nơi mọi hành động đều được định nghĩa bằng hiệu quả.

Vinicius vẫn là cầu thủ đáng xem.

Ba trận liên tiếp ngồi dự bị, ba lần bị thay ra sớm, những con số ấy đủ để nói lên sự thay đổi. Tỷ lệ ghi bàn giảm từ 0,6 xuống 0,4 bàn mỗi trận. Nhưng trong nghịch cảnh, bản năng của anh vẫn lên tiếng.

Năm bàn sau mười vòng La Liga, khởi đầu tốt nhất kể từ mùa 2021/22, là bằng chứng rằng Vinicius chưa hề mất đi khả năng tạo đột biến. Dù tụt 14 bậc trong danh sách Quả bóng Vàng mới nhất, anh vẫn là cầu thủ mà Real cần để tạo khác biệt trong những trận lớn.

Điều đáng mừng là Vinicius không bỏ cuộc. Anh đang học cách tiết chế cảm xúc, học cách kìm nén những cơn giận dữ từng khiến bản thân mất tập trung.

Cảnh Vinicius tỏ rõ sự bực bội khi bị thay ra ở El Clasico không phải hình ảnh của sự sa sút, mà là của một chiến binh chưa chấp nhận thất bại. Trong anh vẫn cháy ngọn lửa từng đưa Real Madrid lên đỉnh Champions League.

Một năm sau khi lỡ hẹn với Quả bóng Vàng, Vinicius vẫn ở đó, khác hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng chưa nguôi khát khao. Anh hiểu rằng thời đại của Mbappe có thể đang mở ra, nhưng điều đó không có nghĩa thời của mình khép lại. Mỗi pha tăng tốc, mỗi cú ngoặt bóng vẫn có thể thay đổi cục diện, nếu anh tìm lại được sự cân bằng giữa cái tôi và tập thể.

Vinicius đang đứng giữa ngã rẽ. Phía trước là cơ hội viết lại câu chuyện của chính mình. Anh từng khiến cả châu Âu sợ hãi bằng tốc độ và sự ngạo nghễ. Giờ, Vinicius cần khiến thế giới nể phục bằng bản lĩnh và sự trưởng thành. Nếu làm được điều đó, anh sẽ không chỉ trở lại với phiên bản tốt nhất, mà còn có thể trở thành cầu thủ hoàn thiện mà Real Madrid luôn mong đợi.