Vinicius xin lỗi

Ngôi sao người Brazil Vinicius Jr đăng thông điệp xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau hành động gây tranh cãi khi bị thay ra trong trận El Clasico hôm 26/10.

Trên mạng xã hội, Vinicius viết: "Hôm nay, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể Madridistas vì phản ứng khi bị thay ra ở trận gặp Barcelona. Cũng như tôi đã làm trực tiếp trong buổi tập hôm nay, tôi xin lỗi các đồng đội, CLB và Chủ tịch".

Cầu thủ 25 tuổi thừa nhận sự bốc đồng là do khát khao chiến thắng và tinh thần cống hiến: "Đôi khi cảm xúc lấn át lý trí, bởi tôi luôn muốn giành chiến thắng và giúp đội bóng của mình. Tính cách hiếu chiến của tôi xuất phát từ tình yêu dành cho CLB và những gì Real Madrid đại diện".

Vinicius khép lại bài đăng bằng cam kết tiếp tục cống hiến hết mình: "Tôi hứa sẽ tiếp tục chiến đấu từng giây cho Real Madrid, như tôi đã làm từ ngày đầu tiên khoác áo đội bóng này.".

Hành động xin lỗi được xem là bước đi cần thiết sau khi hình ảnh Vinicius tức giận, vùng vằng rời sân ngay sau khi bị thay ra khiến nội bộ Real Madrid dậy sóng, trong bối cảnh HLV Xabi Alonso đang nỗ lực ổn định tình hình.

Ngôi sao người Brazil bức xúc khi HLV Alonso rút anh khỏi sân ở phút 72, thời điểm trận đấu diễn ra rất căng thẳng trên sân Bernabeu. Vinicius đi thẳng vào đường hầm, trước khi quay lại ghế dự bị để tham gia vào một số tranh cãi với các cầu thủ Barcelona ở phút cuối, dẫn đến thẻ vàng.

