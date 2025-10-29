Phản ứng của Trent ở El Clasico gây bão

Trận El Clasico rực lửa giữa Real Madrid và Barcelona hôm 26/10 không chỉ nóng bỏng trên sân, mà còn bùng nổ trên mạng xã hội với nhân vật chính bất ngờ là Trent Alexander-Arnold.

Biểu cảm hài hước của Trent ở El Clasico.

Hậu vệ người Anh trở thành chủ đề bàn tán sau khi máy quay bắt được biểu cảm ngỡ ngàng của anh trước vụ xô xát giữa Vinicius Jr và dàn cầu thủ Barca cuối trận. Đứng trong khu kỹ thuật, Trent tròn mắt chứng kiến đồng đội Vinicius lao về phía băng ghế dự bị Barca, buộc HLV Xabi Alonso và các cầu thủ khác phải lao vào can ngăn.

Nguyên nhân khởi phát đến từ pha vào bóng thô bạo khiến Pedri nhận thẻ đỏ, châm ngòi cho chuỗi va chạm căng thẳng ở cả trong và ngoài sân. Sau tiếng còi mãn cuộc, Dani Carvajal bị bắt gặp lời qua tiếng lại với Lamine Yamal, còn thủ môn dự bị Andriy Lunin nhận thẻ đỏ. Tổng cộng, 6 cầu thủ bị phạt thẻ vì tham gia vào vụ hỗn loạn.

Trong khi đó, phản ứng "đứng hình" của Trent trở thành cơn sốt trên mạng. Một CĐV bình luận: "Anh chàng vừa biết thế nào là El Clasico thật sự". Người khác viết: "Trent nhìn như thể vừa thấy chuyện kinh dị". Có fan châm biếm: "Chào mừng đến với Tây Ban Nha, nơi bóng đá đi kèm kịch tính".

Gia nhập Real Madrid mùa hè vừa qua, Alexander-Arnold vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng sau trận El Clasico đầu tiên đầy bão tố, có lẽ anh đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ "kinh điển".

Trận này, Real Madrid thắng 2-1 và bỏ cách Barcelona 5 điểm trên BXH La Liga sau 10 vòng.