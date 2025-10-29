'Nụ cười trêu ngươi' ở Siêu kinh điển

Một trong những khoảnh khắc gây sốt sau trận El Clasico là cái nhìn và nụ cười của Federico Valverde dành cho Raphinha - cầu thủ chấn thương và không ra sân thi đấu.

Hình ảnh được cho là trêu ngươi của Valverde dành cho Raphinha.

Hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội cho thấy Valverde đứng đối diện Raphinha giữa khung cảnh hỗn độn sau trận El Clasico. Khi hai bên chạm mặt, tiền vệ người Uruguay không nói lời nào, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, ánh mắt dõi thẳng vào đối thủ. Cái nhìn vừa lạnh, vừa như một lời trêu ngươi.

CĐV Real Madrid tin rằng "đó là nụ cười của kẻ chiến thắng". Trong khi phía Barca lại xem là hành động thiếu tôn trọng. Trên mạng, hàng nghìn bình luận chia phe tranh cãi. Người gọi Valverde là "cáo già", kẻ cho rằng anh "chỉ đang tận hưởng chiến thắng theo cách của mình".

Dù ý nghĩa ra sao, nụ cười ấy trở thành hình ảnh biểu tượng của El Clasico lần này. Biểu cảm thoáng qua của Valverde như gói trọn tinh thần của cuộc đại chiến với sự căng thẳng, nóng bỏng, tự tôn và chẳng ai chịu cúi đầu.

Hôm 26/10, trận El Clasico kết thúc với nhiều tranh cãi. Sau khi Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1, Carvajal khơi mào cuộc đối đầu khi tiến đến Lamine Yamal để hỏi tội về những phát ngôn ngông nghênh của cầu thủ trẻ trước trận. Sau đó, nhiều cầu thủ khác nhập cuộc.

Khi Yamal vừa tiến gần đường hầm, Vinicius lại xuất hiện, tiếp tục lời qua tiếng lại, khiến cầu thủ 18 tuổi nổi nóng. Yamal thậm chí mời Vinicius ra ngoài giải quyết riêng, khiến chân sút Brazil bùng nổ cơn giận và chỉ kịp được can ngăn bởi nhân viên an ninh.

Real Madrid bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng ở El Clasico Real Madrid chia sẻ đoạn video ghi lại toàn cảnh không khí ăn mừng tràn ngập tiếng nhạc và nụ cười sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.