Yamal dẫn đầu dàn sao Barca hủy theo dõi Carvajal

  • Thứ ba, 28/10/2025 08:36 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Cơn giận từ trận El Clasico đêm 26/10 dường như chưa hạ nhiệt, khi trên mạng xã hội xuất hiện bằng chứng cho thấy nhiều ngôi sao Barcelona đồng loạt hủy theo dõi Dani Carvajal

huy theo doi Carvajal anh 1

Nhiều cầu thủ Barca đồng loạt hủy theo dõi đàn anh trên tuyển.

Theo hình ảnh lan truyền, Lamine Yamal, Pedri và Gerard Martin đều bỏ tên Carvajal khỏi danh sách theo dõi trên Instagram. Đáng chú ý, Yamal được cho là người đầu tiên ra tay, mở đầu cho làn sóng "unfollow" của dàn cầu thủ Barca.

Sự việc này bắt nguồn từ vụ hỗn loạn nảy lửa cuối trận El Clasico trên sân Bernabeu. Sau khi Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1, Carvajal khơi mào cuộc đối đầu khi tiến đến Yamal để hỏi tội về những phát ngôn ngông nghênh của cầu thủ trẻ trước trận. Dù cả hai cùng khoác áo tuyển Tây Ban Nha, hậu vệ kỳ cựu của Real vẫn ra dấu thách thức ngay giữa sân, trong khi nhiều đồng đội cũng nhập cuộc.

Trước sự bao vây của các cầu thủ Real, một đồng đội của Yamal phải kéo anh rời khỏi vòng xoáy căng thẳng, nhưng không khí thù địch lan khắp sân. Khi Yamal vừa tiến gần đường hầm, Vinicius Jr. lại xuất hiện, tiếp tục lời qua tiếng lại, khiến cầu thủ 18 tuổi nổi nóng.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Yamal thậm chí mời Vinicius ra ngoài giải quyết riêng, khiến chân sút Brazil bùng nổ cơn giận và chỉ kịp được can ngăn bởi nhân viên an ninh.

Nhà báo Roberto Gomez cảnh báo mâu thuẫn giữa Carvajal và Yamal có thể khiến nội bộ tuyển Tây Ban Nha chia rẽ nghiêm trọng. Ngoài ra, Yamal cũng bị chỉ trích vì "biến mất suốt cả mùa", cần tập trung trở lại vào bóng đá thay vì những ồn ào ngoài sân.

