Alonso 'đụng chạm quyền lực' ở Real Madrid

Theo The Athletic, bầu không khí tại Real Madrid trở nên căng thẳng khi HLV Xabi Alonso được cho là vướng vào rạn nứt với một số trụ cột.

Một số cầu thủ được cho là không hài lòng với Alonso.

Sau khi thay thế Carlo Ancelotti, Alonso nhanh chóng thiết lập lại kỷ luật tại Bernabeu. Ngay trong những buổi làm việc đầu tiên, ông tuyên bố mọi cầu thủ phải chạy nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn và không ai được đảm bảo suất đá chính.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh 3 giá trị cốt lõi gồm đúng giờ, cường độ và tinh thần cống hiến tuyệt đối. Tuy nhiên, theo The Athletic, không phải ai trong đội cũng đón nhận thay đổi này. Nhiều ngôi sao kỳ cựu cảm thấy bị xúc phạm và không được tôn trọng.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ: "Một số người từng giành mọi danh hiệu mà chẳng cần tuân theo những nguyên tắc này. Giờ bị ép phải thay đổi, họ phản ứng gay gắt, đặc biệt là những người từng bất khả xâm phạm dưới thời HLV cũ".

Dù vậy, không thể phủ nhận Alonso đang tạo dấu ấn chuyên môn. Real Madrid hiện hơn Barcelona 5 điểm, thắng cả 3 trận vòng phân hạng Champions League. Song những thất bại nặng nề, 0-4 trước PSG ở FIFA Club World Cup và 2-5 trước Atletico Madrid, khiến uy tín của Alonso chưa thật sự vững chắc.

Đỉnh điểm căng thẳng là ở trận thắng Barcelona 2-1 thuộc vòng 10 La Liga cuối tuần qua. Vinicius Jr tỏ rõ thái độ bực bội sau khi bị thay ra, rồi đi thẳng vào đường hầm mà không chờ phản ứng từ HLV.

Những vết nứt ấy cho thấy dù Real Madrid vẫn thắng, Alonso còn cả chặng đường dài để chinh phục phòng thay đồ toàn ngôi sao – vốn không chỉ cần chiến thuật, mà còn phải có nghệ thuật quản trị.

Real Madrid bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng ở El Clasico Real Madrid chia sẻ đoạn video ghi lại toàn cảnh không khí ăn mừng tràn ngập tiếng nhạc và nụ cười sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.