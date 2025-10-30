Nhà vô địch Premier League mùa trước đang sa sút đáng báo động, và mọi con mắt giờ đổ dồn vào Arne Slot.

Một mình Van Dijk không cứu nổi hàng thủ Liverpool.

Một năm trước, Arne Slot bước vào Anfield như làn gió mới. Liverpool chơi thứ bóng đá mạch lạc, hiện đại và hiệu quả. Danh hiệu Premier League trở lại sau thời Klopp, còn người hâm mộ tin rằng kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Nhưng chỉ sau vài tháng, hào quang ấy tan biến nhanh như cách Liverpool đánh mất chính mình.

Sau 6 thất bại trong 7 trận gần nhất, trong đó có 4 trận thua liên tiếp ở Premier League, đội bóng vùng Merseyside rơi vào khủng hoảng thật sự. Không thể đổ lỗi cho may rủi, đây là vấn đề về hệ thống, tinh thần và cả cách điều hành của chính Slot. Bốn “ngọn lửa” đang thiêu đốt Liverpool, và HLV người Hà Lan buộc phải dập tắt trước khi quá muộn.

Hàng thủ tan nát

Một Liverpool từng vững như thép mùa trước nay trở thành tấm lưới rách. Đội chỉ có 2 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa, và thậm chí để lọt lưới ở những tình huống cơ bản. Sự vắng mặt của Alisson vì chấn thương, phong độ đi xuống của Ibrahima Konate, cùng việc hai hậu vệ biên liên tục dâng cao khiến đội bóng dễ bị phản công.

Liverpool đang trả giá cho việc quá mải mê pressing và tấn công mà quên mất sự cân bằng. Slot muốn làm mới lối chơi bằng cách dồn toàn lực lên phía trước, nhưng điều đó khiến hàng thủ lộ diện, đặc biệt khi không còn người “dọn dẹp” tuyến hai như Fabinho trước đây. Đã đến lúc HLV người Hà Lan phải đưa Liverpool trở lại với “những điều cơ bản”: phòng ngự tập trung, di chuyển đồng bộ và siết lại khoảng cách đội hình.

Nếu mùa trước Alexis Mac Allister là nhạc trưởng điều tiết nhịp độ, thì mùa này anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Tiền vệ người Argentina chưa từng lấy lại phong độ sau chấn thương, mới hai lần chơi quá 70 phút trong 12 trận. Khi Mac Allister không thể làm chủ trung tuyến, Liverpool mất kiểm soát thế trận và trở nên dễ tổn thương trước các pha phản công.

Nhiều tân binh Liverpool chưa thích nghi với CLB.

Việc Ryan Gravenberch cũng dính chấn thương khiến Slot phải xoay tua bằng Curtis Jones và Szoboszlai ở giữa sân - cặp đôi thiếu cả kinh nghiệm lẫn khả năng che chắn. Liverpool bây giờ như một dàn nhạc không nhạc trưởng, chơi gấp gáp mà thiếu chiều sâu. Nếu Mac Allister không sớm tìm lại cảm hứng, đội bóng sẽ tiếp tục lạc lối.

Khi Mohamed Salah đánh mất phép màu

Một năm trước, Salah là trái tim của đội bóng: ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc Premier League. Nhưng mùa này, anh trở nên nặng nề, chậm chạp và thiếu chính xác. Dù có 7 lần góp công vào bàn thắng, Salah bỏ lỡ 5 cơ hội mười mươi, con số đáng báo động với một tay săn bàn hàng đầu.

Sự ra đi của Trent Alexander-Arnold khiến hành lang phải mất đi nhịp điệu quen thuộc, nhưng vấn đề của Salah sâu hơn thế. Anh chơi rời rạc, xử lý lỗi nhịp và đánh mất bản năng sát thủ từng làm nên thương hiệu. Khi biểu tượng lớn nhất cũng lạc nhịp, Liverpool không còn điểm tựa tinh thần. Slot cần khơi lại ngọn lửa trong Salah, không chỉ bằng chiến thuật, mà bằng niềm tin.

Hơn 200 triệu bảng được chi trong mùa hè, con số đáng lẽ phải đưa Liverpool lên tầm mới. Nhưng Florian Wirtz, Alexander Isak, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong đều chưa đáp ứng kỳ vọng. Chỉ Hugo Ekitike cho thấy phần nào giá trị.

Liverpool đang khủng hoảng, dù bạo chi trong hè 2025.

Wirtz choáng ngợp với tốc độ Premier League, Isak chưa đạt thể lực, còn Kerkez và Frimpong liên tục dính chấn thương. Slot muốn tái tạo Liverpool bằng nguồn năng lượng trẻ trung, nhưng sự thay đổi quá lớn trong thời gian ngắn khiến đội hình mất ổn định. HLV người Hà Lan vẫn loay hoay giữa các sơ đồ, chưa xác định được bộ khung tối ưu.

Nếu không tìm ra cách kết nối những bản hợp đồng mới, Slot sẽ biến thị trường chuyển nhượng mùa hè thành “vết sẹo đắt giá” thay vì cú hích cho cuộc tái thiết.

Liverpool của Slot đang ở ngã ba đường. Một đội bóng từng bất khả chiến bại giờ chới với giữa khủng hoảng tự tạo. Nhưng trong bóng đá, sụp đổ đôi khi là khởi đầu cho tái sinh, miễn là người dẫn đường đủ bản lĩnh để dập tắt những “ngọn lửa” đang đốt cháy niềm tin ở Anfield.