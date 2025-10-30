Tài năng trẻ Liverpool dính 2 thẻ đỏ trong 16 phút

Trận thua 0-3 của Liverpool trước Crystal Palace tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10 chứng kiến khoảnh khắc đáng quên của trung vệ trẻ Amara Nallo.

Nallo (65) bị đuổi ở trận thua Palace.

Cầu thủ 18 tuổi được HLV Arne Slot tung vào sân ở phút 67 thay cho Alexis Mac Allister. Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau, anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Justin Devenny. Pha cản người trái phép này khiến Nallo bị truất quyền thi đấu và rời sân trong sự thất vọng.

Đáng nói, đây đã là lần thứ 2 liên tiếp Nallo bị đuổi khỏi sân chỉ sau 2 trận đầu tiên cho Liverpool. Ở lần ra mắt đội một hồi tháng 1 tại Champions League, cầu thủ trẻ này cũng bị truất quyền thi đấu chỉ sau 4 phút vào sân thay người trong trận thua 2-3 trước PSV. Khi đó, HLV Arne Slot gọi quyết định này là “khoảnh khắc tàn nhẫn đối với Nallo”.

Tính đến nay, Nallo mới thi đấu tổng cộng 16 phút trong màu áo đội một Liverpool nhưng đã phải nhận 2 thẻ đỏ – một thống kê hiếm thấy trong làng bóng đá đỉnh cao.

Nallo gia nhập Liverpool vào tháng 8/2023 sau khi trưởng thành từ học viện West Ham. Anh thường xuyên góp mặt trong đội U21 và từng khoác áo tuyển U18 và U19 Anh.

Dù khởi đầu sự nghiệp khá trắc trở, Nallo vẫn được đánh giá là một tài năng đầy hứa hẹn. HLV đội U16 West Ham, Carlton Cole, từng nhận xét: “Nallo có cái chân trái tuyệt vời, di chuyển thanh thoát, kiểm soát bóng bằng cả hai chân và luôn giữ được sự tự tin. Tiềm năng của Nallo thực sự rất lớn".

