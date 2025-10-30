Yamal lại gây tranh cãi khi bỏ tập

Sau thất bại 1-2 trước Real Madrid tại Bernabeu, tiền đạo trẻ Lamine Yamal liên tục trở thành tâm điểm chú ý.

Lamine Yamal đang sa đà vào những bê bối ngoài sân cỏ trong thời gian gần đây.

Theo Sport, Yamal không xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva hôm 28/10, ngày diễn ra buổi tập tự nguyện dành cho các cầu thủ. Dù HLV Hansi Flick không bắt buộc, phần lớn dàn sao Barca vẫn đi tập như để trở lại sau trận thua đáng quên trước Real Madrid.

Việc Yamal vắng mặt này lập tức dấy lên nghi vấn, nhất là khi trước đó, cầu thủ 18 tuổi gặp vấn đề thể trạng ở mu bàn chân. Đội ngũ y tế Barca ban đầu hy vọng Yamal có thể tăng cường tập phục hồi ở Ciutat Esportiva để nhanh chóng bình phục, nhưng cầu thủ đã không xuất hiện.

Cùng ngày, Yamal bay sang Italy cùng bạn gái du lịch. Đây không phải điều gì mới. Hồi tháng 9, Yamal cũng gây chú ý với lịch ăn chơi dày đặc sau mỗi trận đấu.

Động thái này vẫn khiến không ít CĐV Barcelona lo lắng. Một số ý kiến cho rằng Yamal đang thiếu chuyên nghiệp, trong khi cần tập luyện chăm chỉ hơn để lấy lại phong độ.

Sao trẻ sinh năm 2007 đang trở thành tâm điểm chú ý thời gian gần đây nhưng không bởi màn trình diễn trên sân cỏ. Theo El Nacional, nhiều cầu thủ Barcelona bày tỏ lo ngại về thái độ và hành vi của Lamine Yamal suốt thời gian qua. "Các ngôi sao của Barca cho rằng Yamal không có định hướng phù hợp và có thể rẽ theo một hướng nguy hiểm, khiến sự nghiệp sa sút", tờ báo Tây Ban Nha viết.

Đầu tuần này, Barca tổ chức cuộc họp bất thường với người đại diện của Yamal, Jorge Mendes. Đôi bên thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ và tư vấn cụ thể hơn cho cầu thủ sinh năm 2007 để anh giữ vững đôi chân trên mặt đất.