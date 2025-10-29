Ba 'người bị lãng quên' của Xabi Alonso

Real Madrid đang duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Xabi Alonso, nhưng trong đội hình hiện tại vẫn còn ba cầu thủ chưa thi đấu phút nào kể từ đầu mùa: Ferland Mendy, Endrick và Andriy Lunin.

Endrick chưa được Real Madrid sử dụng.

Sau nhiều tháng điều trị chấn thương, Endrick hoàn toàn bình phục và tập luyện trở lại cùng đội một. Tiền đạo 18 tuổi người Brazil có tên trong 8 danh sách thi đấu liên tiếp từ trận gặp Espanyol, song vẫn chưa được tung vào sân.

Trong bối cảnh Real Madrid sắp bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc với các trận gặp Valencia, Liverpool và Rayo Vallecano, cơ hội để Endrick có màn ra mắt chính thức dưới thời Alonso đang đến rất gần.

Tương tự Endrick, Ferland Mendy cũng vừa trở lại sau hơn sáu tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Hậu vệ người Pháp được điền tên vào danh sách ở các trận gặp Juventus và Barcelona, dù chưa ra sân.

Hiện Alvaro Carreras chiếm suất đá chính bên cánh trái, buộc Mendy phải kiên nhẫn chờ đợi và tận dụng tối đa cơ hội khi được trao. Đây được xem là giai đoạn quan trọng với hậu vệ 30 tuổi, bởi hợp đồng của anh với Real vẫn còn nhưng tương lai chưa được đảm bảo.

Andriy Lunin là trường hợp đặc biệt. Thủ môn người Ukraine chưa ra sân mùa này. Vừa qua, Lunin nhận án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận El Clasico.

Dù chưa được sử dụng, cả Mendy, Endrick và Lunin đều đang nỗ lực tập luyện để chờ cơ hội thể hiện. Với mật độ thi đấu dày đặc sắp tới ở La Liga và Champions League, Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ xoay tua đội hình nhiều hơn, giúp ba cầu thủ này có cơ hội khẳng định mình trong màu áo Real Madrid.