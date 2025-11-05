Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bayern đánh bại PSG với 10 người

  • Thứ tư, 5/11/2025 03:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 5/11, Bayern phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một nhưng vẫn thắng PSG 2-1 ngay trên sân khách ở vòng phân hạng Champions League.

Trên sân nhà, PSG gục ngã đầy chóng vánh trước Bayern. Hai bàn thua trong hiệp một của nhà đương kim vô địch Champions League đều xuất phát từ lỗi cá nhân.

Ngay phút thứ 4, Willian Pacho chuyền hỏng, tạo cơ hội cho Bayern phản công. Thủ thành Lucas Chevalier cản được cú dứt điểm của Michael Olise trong pha đối mặt nhưng không thể làm gì trong pha đá bồi từ cự ly gần của Luis Diaz.

Phút 32, đến lượt trung vệ còn lại của chủ nhà, Marquinhos mắc sai lầm đáng trách. Diaz cướp bóng rồi thoải mái dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho nhà vô địch Đức. Nếu may mắn hơn, Bayern đã có thể nâng tỷ số lên 3-0. Cú sút chéo góc của Serge Gnabry đưa bóng vượt khỏi tầm với của Chevalier nhưng lại tìm đến cột.

PSG dau Bayern anh 1PSG dau Bayern anh 2PSG dau Bayern anh 3PSG dau Bayern anh 4

Bayern trừng phạt sai lầm của hàng thủ PSG.

Ở chiều ngược lại, PSG cầm bóng nhiều hơn (61%) nhưng những đợt tấn công lại thiếu đi sự sắc bén. Trong lần hiếm hoi đưa được bóng vào lưới đội khách, niềm vui của Ousmane Dembele và đồng đội nhanh chóng bị dập tắt vi lỗi việt vị.

Biến cố xảy ra ở quãng thời gian bù giờ hiệp một. Luis Diaz vào bóng bằng cả hai chân từ phía sau khiến cổ chân của Achraf Hakimi bị lật cổ chân. Hậu vệ cánh người Morocco rời sân trong nước mắt, trong khi Diaz nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi thô bạo. Trước đó, đội bóng thủ đô cũng đã mất Ousmane Dembele vì chấn thương.

Sang hiệp hai, PSG cố gắng đầy cao đội hình tấn công, trong khi Bayern dốc toàn lực phòng ngự. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Joao Neves thắp lại hy vọng cho nhà vô địch Ligue 1 bằng pha ngả người dứt điểm chuẩn xác từ quả tạt của Lee Kang-in ở phút 74.

Khoảng 15 phút cuối, Bayern kịp xốc lại đội hình để bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành của Neuer. PSG liên tục nhồi bóng vào từ hai biên với hy vọng tận dụng khả năng không chiến của Goncalo Ramos nhưng không thành công. Chung cuộc, nhà vô địch Pháp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà dù được chơi hơn người.

3 điểm tại Parc des Princes giúp Bayern giữ vững mạch toàn thắng từ đầu mùa, qua đó chiếm ngôi đầu ở vòng phân hạng với 12 điểm cùng hiệu số 11. Arsenal có chỉ số y hệt nhưng xếp sau do ghi ít bàn hơn (11 so với 14). Trong khi đó, PSG bị đẩy xuống thứ 3 với 9 điểm.

PSG dau Bayern anh 5

Chấm điểm cầu thủ 2 đội.

