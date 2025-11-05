Real Madrid lại gục ngã ở Anfield

Rạng sáng 5/11, Real thua Liverpool 0-1 ở trận đấu thuộc League Phase, Champions League.

Tỷ số: Liverpool 1-0 vs Real Madrid Cầu thủ ghi bàn: Alexis Mac Allister (61').

Real Madrid đến Anfield với hành trang là chuỗi 6 chiến thắng, trong khi Liverpool đã thua đến 3 trong 5 trận gần nhất. Dù có trong tay những quân bài ưng ý, HLV Xabi Alonso vẫn không thể giúp đại diện La Liga tránh khỏi trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của "Lữ đoàn đỏ".

Thất bại là xứng đáng với Kylian Mbappe và đồng đội, khi họ chơi lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, để rồi bị hạ gục bởi cú đánh đầu cận thành của Alexis Mac Allister ở phút 61. Nếu không có sự xuất sắc của Thibaut Courtois với 8 pha cứu thua, "Los Blancos" đã phải nhận thất bại nặng nề trước những pha tấn công như sóng vỗ bờ của đội chủ nhà.

Real thua trận đầu tại Champions League mùa này và giậm chân ở vị trí thứ 5 với 9 điểm. Liverpool xếp ngay sau với cùng 9 điểm nhưng hiệu số ít hơn (5 so với 6).

Real bất lực trước chủ nhà Liverpool.

Diễn biến chính:

15 phút đầu trôi qua, Real đang chơi thận trọng với tỷ lệ cầm bóng 54% và chưa có cú dứt điểm nào.

Phút 28, Dominik Szoboszlai đứt điểm cận thành nhưng bị Thibaut Courtois lăn xả cản phá.

Phút 31, Aurelien Tchouameni để bóng chạm tay khi cản cú sút của Szoboszlai. Sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài xác định không có phạt đền.

Phút 43, Szoboszlai lại thử tài Courtois, lần này bằng một cú sút xa hiểm hóc. Dù vậy, người chiến thắng vẫn là thủ môn bên phía Real.

Phút 45, Jude Bellingham áp sát khung thành nhưng không thể ghi bàn từ góc hẹp.

Phút 45+2, Courtois đổ người cản cú sút chìm từ ngoài vùng cấm của chủ Mac Allister.

Phút 48, Courtois lại tỏa sáng với tình huống cản 2 cú đánh đầu cận thành của Van Dijk, Hugo Ekitike.

Bàn thắng: Phút 62, Mac Allister đánh đầu hạ Courtois sau quả tạt từ cánh phải của Szoboszlai.

Phút 62, Mac Allister đánh đầu hạ Courtois sau quả tạt từ cánh phải của Szoboszlai. Phút 86, hàng thủ Real phải lăn xả mới có thể cản cú sút cận thành của Salah.

Chấm điểm cầu thủ 2 đội.