Haaland muốn đến Real

Tiền đạo chủ lực của Man City được cho là đang cân nhắc hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Haaland có thể trở thành bom tấn tiếp theo của Real.

Theo ElDesmarque, Erling Haaland thực sự muốn khoác áo Real Madrid trong tương lai. Thông tin này được một số người thân cận của tiền đạo sinh năm 2000 xác nhận. "Haaland không muốn gia nhập Barcelona và sẽ có toàn quyền quyết định tương lai", kênh tin tức của Tây Ban Nha tiết lộ.

Một số nguồn tin còn cho biết Real Madrid đã nhận đề nghị 200 triệu euro cho Vinicius Jr. CLB chủ sân Bernabeu có thể bán cầu thủ sinh năm 2000 để kích nổ bom tấn từ Manchester City.

Nếu Haaland cập bến Real, Real sẽ có nhiều lựa chọn cho hàng công. "Los Blancos" có thể thi đấu với cặp tiền đạo trong mơ Kylian Mbappe - Erling Haaland. Ngoài ra, HLV Xabi Alonso còn có thể tính đến phương án trả Mbappe về vị trí chạy cánh trái, nơi thủ quân tuyển Pháp cảm thấy thoải mái nhất.

Hồi đầu năm nay, Haaland đặt bút ký hợp đồng mới với Man City đến năm 34 tuổi. Ở mùa này, cựu cầu thủ Dortmund đang có phong độ thăng hoa với 17 bàn thắng chỉ sau 13 lần ra sân ở mọi đấu trường.

Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 25 tuổi giúp Man City sớm vượt qua khởi đầu khó khăn để trở lại với đường đua vô địch. CLB chủ sân Etihad đang đứng thứ 2 tại Premier League với 6 điểm kém đội đầu bảng Arsenal.