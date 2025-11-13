Rê bóng như Kubo

Tiền đạo Takefusa Kubo của Sociedad vẫn chứng minh anh là một trong những cầu thủ rê bóng tốt nhất tại La Liga.

Kubo ghi dấu ấn tại La Liga.

Theo dữ liệu từ DataMB, trong số các cầu thủ ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Kubo hiện xếp thứ hai về tỷ lệ thắng trong các tình huống một đấu một, đạt 58,26%. Người duy nhất vượt qua anh là Brennan Johnson của Tottenham (59,57%).

Các vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Arsene Kouassi (Lorient), Jean-Matteo Bahoya (Frankfurt) và Fredrik Oppegard (Auxerre).

Tại La Liga, Kubo là cầu thủ chạy cánh thắng nhiều pha đối đầu nhất, bỏ xa phần còn lại. Xếp sau tiền đạo người Nhật Bản là Antony của Real Betis. Những tiền đạo kỹ thuật như Kylian Mbappe hay Lamine Yamal đều không thể cạnh tranh với Kubo.

Thống kê trên cho thấy vai trò quan trọng của Kubo tại Sociedad, cũng như trí tuệ, thể lực và sự quyết đoán của anh. Với vai trò tiền đạo cánh phải, Kubo cho thấy khả năng tạo đột biến bằng cách rê bóng bằng chân trái để dứt điểm, phối hợp hoặc tạt bóng.

Dù vậy, Kubo mới ghi 1 bàn thắng từ đầu mùa và chưa có pha kiến tạo nào cho đồng đội tại La Liga. Anh không còn duy trì phong độ cao như những mùa giải gần đây.

Mùa hè vừa qua, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Kubo tỏ ra thất vọng vì Sociedad không được dự cúp châu Âu. Anh cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một môi trường giàu tính cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, sau khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, Kubo vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với Sociedad.

