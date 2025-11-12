Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ten Hag gây bất ngờ

  Thứ tư, 12/11/2025 18:49 (GMT+7)
Giấc mơ tái hợp của Ajax với hai kiến trúc sư Erik ten Hag và Marc Overmars chính thức khép lại.

Ten Hag không trở lại nơi làm nên tên tuổi.

Cả hai nhân vật tạo nên hành trình cổ tích của Ajax tại Champions League 2019 đều từ chối trở lại Amsterdam. Theo NOS, Ten Hag - dẫn dắt Ajax giai đoạn 2017-2022 - nói không với lời mời của Giám đốc Thể thao Alex Kroes sau khi kết luận "điều kiện hợp tác không phù hợp để thành công".

Nhà cầm quân 55 tuổi hiện thất nghiệp sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau 3 trận hồi tháng 9. Bất chấp Ajax kỳ vọng vào một cuộc tái hợp trong mơ, Ten Hag vẫn quyết định dứt khoát. Không chỉ Ajax, CLB Wolves ở Ngoại hạng Anh cũng liên hệ Ten Hag, song ông tiếp tục từ chối.

Trước đó, Marc Overmars, giữ vai trò Giám đốc Thể thao thời hoàng kim của Ajax, cũng lên tiếng xác nhận không bao giờ trở lại. Trong cuộc phỏng vấn với De Telegraaf, Overmars nói: "Tôi được liên hệ vài lần, bởi những người có vị trí quan trọng, nhưng với tôi, chương Ajax khép lại. Trở lại chỉ khiến mọi thứ trở thành một cuộc chơi chính trị mới mà thôi".

Overmars rời Ajax năm 2022 sau bê bối hành vi không phù hợp, kết thúc quãng thời gian hơn một thập kỷ ông cùng Ten Hag xây dựng thế hệ vàng với De Ligt, De Jong và Onana - đội hình từng tiến đến bán kết Champions League 2019.

Sau khi chia tay Ajax, Ten Hag từng giúp MU giành Cúp Liên đoàn và FA Cup, nhưng mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho, cùng thành tích thất vọng ở châu Âu, khiến ông bị sa thải vào tháng 10/2024.

Hiện tại, Ajax rơi vào khủng hoảng khi xếp thứ 4 giải Eredivisie, kém PSV 11 điểm sau 12 vòng.

