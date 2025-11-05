Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều kiện để Ten Hag trở lại Premier League

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:51 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Wolverhampton đang cân nhắc bổ nhiệm HLV Erik ten Hag, cựu thuyền trưởng của Manchester United, vào chiếc ghế nóng sau khi sa thải Vitor Pereira.

Ten Hag có thể dẫn dắt Wolves. Ảnh: Reuters.

Báo chí Anh cho biết nếu chiến lược gia người Hà Lan được chọn, các cầu thủ Wolves sẽ phải tuân thủ 5 quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt mà ông từng áp dụng ở Old Trafford. Đầu tiên là lệnh cấm rò rỉ thông tin nội bộ. Bất kỳ ai tiết lộ chuyện phòng thay đồ sẽ bị loại khỏi đội hình ngay lập tức.

Tiếp theo, các cầu thủ đến muộn trong buổi tập hoặc họp đội sẽ bị gạch tên khỏi trận kế tiếp, tương tự trường hợp Marcus Rashford từng gặp khi Ten Hag còn làm việc ở MU. Ngoài ra, các cầu thủ cũng bị cấm uống rượu trong tuần thi đấu. Họ không được thuê đầu bếp riêng mà phải ăn theo thực đơn thống nhất của CLB, với cá và rau là món chủ đạo. Mỗi cầu thủ còn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng cá nhân và kiểm tra chỉ số BMI hàng tháng để duy trì thể trạng tốt nhất.

Cuối cùng, các cầu thủ bị cấm tiết lộ chuyện đời tư trước truyền thông. Mọi khúc mắc cá nhân hoặc chuyên môn đều phải được báo trực tiếp với HLV, thay vì thông qua người đại diện.

Tập đoàn Fosun, chủ sở hữu Wolves, đánh giá cao Ten Hag bởi ông có kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Trước đó, các cuộc thương thảo giữa ban lãnh đạo CLB và cựu HLV Gary O’Neil đã đổ vỡ.

Sau 10 vòng đấu, Wolves mới chỉ giành được 2 điểm (2 trận hòa, 8 trận thua). Theo Opta, xác suất rớt hạng của Wolves hiện lên tới 97,4%.

Ứng cử viên số 1 cho giải Puskas 2025 Hôm 2/11, Cemran Dansin gây sốt mạng xã hội khi tung cú volley ghi bàn đẹp mắt giúp Orlando Pirates hòa Mamelodi Sundowns 1-1 thuộc vòng 11 giải VĐQG Nam Phi.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ten Hag Erik Ten Hag Ten Hag wolves premier league

    Chuyen gi dang xay ra voi Dembele? hinh anh

    Chuyện gì đang xảy ra với Dembele?

    1 giờ trước 06:05 5/11/2025

    Tiền đạo Ousmane Dembele gây lo lắng khi phải rời sân sớm trong trận thua 1-2 của PSG trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League rạng sáng 5/11.

    Dia chan o VCK U17 World Cup hinh anh

    Địa chấn ở VCK U17 World Cup

    1 giờ trước 06:07 5/11/2025

    Đêm 4/11, tuyển U17 Anh khiến người hâm mộ bàng hoàng khi gục ngã 0-3 trước Venezuela trong trận mở màn bảng E VCK World Cup U17 2025 tại Qatar.

    Courtois cuu thua gay kinh ngac hinh anh

    Courtois cứu thua gây kinh ngạc

    1 giờ trước 06:05 5/11/2025

    Thủ thành Thibaut Courtois là điểm sáng của Real Madrid trong thất bại 0-1 trước Liverpool tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

