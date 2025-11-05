Điều kiện để Ten Hag trở lại Premier League

Wolverhampton đang cân nhắc bổ nhiệm HLV Erik ten Hag, cựu thuyền trưởng của Manchester United, vào chiếc ghế nóng sau khi sa thải Vitor Pereira.

Ten Hag có thể dẫn dắt Wolves. Ảnh: Reuters.

Báo chí Anh cho biết nếu chiến lược gia người Hà Lan được chọn, các cầu thủ Wolves sẽ phải tuân thủ 5 quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt mà ông từng áp dụng ở Old Trafford. Đầu tiên là lệnh cấm rò rỉ thông tin nội bộ. Bất kỳ ai tiết lộ chuyện phòng thay đồ sẽ bị loại khỏi đội hình ngay lập tức.

Tiếp theo, các cầu thủ đến muộn trong buổi tập hoặc họp đội sẽ bị gạch tên khỏi trận kế tiếp, tương tự trường hợp Marcus Rashford từng gặp khi Ten Hag còn làm việc ở MU. Ngoài ra, các cầu thủ cũng bị cấm uống rượu trong tuần thi đấu. Họ không được thuê đầu bếp riêng mà phải ăn theo thực đơn thống nhất của CLB, với cá và rau là món chủ đạo. Mỗi cầu thủ còn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng cá nhân và kiểm tra chỉ số BMI hàng tháng để duy trì thể trạng tốt nhất.

Cuối cùng, các cầu thủ bị cấm tiết lộ chuyện đời tư trước truyền thông. Mọi khúc mắc cá nhân hoặc chuyên môn đều phải được báo trực tiếp với HLV, thay vì thông qua người đại diện.

Tập đoàn Fosun, chủ sở hữu Wolves, đánh giá cao Ten Hag bởi ông có kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Trước đó, các cuộc thương thảo giữa ban lãnh đạo CLB và cựu HLV Gary O’Neil đã đổ vỡ.

Sau 10 vòng đấu, Wolves mới chỉ giành được 2 điểm (2 trận hòa, 8 trận thua). Theo Opta, xác suất rớt hạng của Wolves hiện lên tới 97,4%.

