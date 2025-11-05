Quyết định khó hiểu của Ten Hag với Carreras

Alvaro Carreras từng bị Erik ten Hag ruồng bỏ không thương tiếc ở MU, nay tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid.

Ten Hag không dùng Carreras dù MU thiếu cầu thủ chạy cánh trái chất lượng.

Hậu vệ 22 tuổi gia nhập "Los Blancos" từ Benfica hồi tháng 7 với giá 43 triệu bảng. Chỉ sau vài tháng, Carreras chiếm suất đá chính trong đội hình của HLV Xabi Alonso. Trong thất bại 0-1 của Real Madrid trước Liverpool rạng sáng 5/11, Carreras chơi hay khi phong tỏa Mohamed Salah.

Hai năm trước, Carreras không được HLV Erik ten Hag trọng dụng dù được Ralf Rangnick tiến cử lên đội một. Ở giai đoạn chuẩn bị mùa 2022/23, anh bị loại khỏi danh sách du đấu và phải xuống chơi ở Championship trong màu áo Preston North End. Carreras gây ấn tượng mạnh với 42 lần ra sân, có 10 kiến tạo và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất mùa.

Khi trở lại Old Trafford, Carreras tưởng như có cơ hội chứng minh giá trị. Nhưng Ten Hag lại chọn Brandon Williams. Trớ trêu thay, Williams được CLB thông báo cần tìm bến đỗ mới, nhưng lại được ra sân trong các trận giao hữu với Real Madrid, Dortmund và Arsenal trong hè 2023. Khi ấy, Carreras phải ngồi dự bị.

Kết cục, Williams bị đem cho mượn rồi bị thanh lý hợp đồng, còn Carreras tiếp tục sang Granada và không bao giờ được khoác áo đội một MU. Từ đó, sự nghiệp của anh thăng hoa. Carreras đầu quân cho Benfica, rồi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Hiện tại, Carreras là hậu vệ trái số một của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong khi "Quỷ đỏ" vẫn loay hoay vá víu cánh trái bằng Diogo Dalot hay Patrick Dorgu - những lựa chọn tình thế không ổn định.

Nhiều CĐV MU mỉa mai rằng nếu Carreras ở lại, có lẽ Ten Hag vẫn không dùng cầu thủ này. Và sự thật là MU tự tay vứt bỏ một viên ngọc quý.