Amad Diallo bức xúc

Amad Diallo trở thành tâm điểm trước tin đồn thất thiệt về đời tư sau trận hòa 1-1 của MU trước Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League hôm 1/11.

Amad tức giận khi chịu tin đồn thất thiệt.

Trên sân City Ground, tiền đạo 23 tuổi ghi bàn ngoạn mục ở phút 81, cứu MU thoát thất bại trước Nottingham Forest, đồng thời giúp đội bóng kéo dài chuỗi bất bại lên 4 trận tại giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn trên sân, Amad phải đối phó với làn sóng tin đồn trên mạng xã hội. Một tài khoản với hơn 33.000 người theo dõi trên X đăng bài khẳng định anh ghé thăm vợ mang thai sau trận đấu, kèm hình ảnh AI. Amad bức xúc lên tiếng: "Lan truyền thông tin sai sự thật không giúp ích gì cho trang của bạn. Hãy tôn trọng đời tư của tôi".

Amad gia nhập MU từ Atalanta năm 2021 với giá lên tới 37 triệu bảng, nhưng chỉ khi Amorim thay Erik ten Hag, anh mới thực sự ghi dấu ấn. Mùa trước, Amad là điểm sáng hiếm hoi của MU với 11 bàn và 10 kiến tạo sau 43 trận.

Trước Forest, anh là mắt xích tấn công hiệu quả nhất trong vai trò wing-back, vượt trội so với Patrick Dorgu hay Diogo Dalot. Theo SofaScore, Amad đạt tỷ lệ chuyền chính xác 82%, thực hiện 19 đường chuyền ở phần sân Forest, tung ra 4 cú sút (3 trúng đích) và chạm bóng 69 lần. Anh cũng có 2 pha cản phá thành công.

"Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, và sẽ có chuyến làm khách tới sân Tottenham vào cuối tuần này – đối thủ vừa thua Chelsea 0-1 trong trận derby London.