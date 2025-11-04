Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rashford thành huyền thoại MU

  • Thứ ba, 4/11/2025 10:33 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Trang chủ Manchester United đã đưa Marcus Rashford vào danh sách huyền thoại của CLB.

Trên trang chủ của CLB chủ sân Old Trafford, người hâm mộ phát hiện tên Marcus Rashford xuất hiện ở mục "Huyền thoại" ở hai hạng mục, đó là số lần ra sân và số bàn thắng.

Rashford gắn bó với MU từ khi 8 tuổi. Tổng cộng, anh có 426 lần ra sân, ghi 138 bàn thắng. Về số lần ra sân, Rashford đứng thứ 20 trong lịch sử CLB và đứng thứ 13 về số pha lập công cho "Quỷ đỏ". Thành tích ghi bàn của chân sút sinh năm 1997 xếp trên nhiều tên tuổi nổi bât như Andy Cole, Bryan Robson, David Beckham, Eric Cantona,...

Rashford thanh huyen thoai anh 1

Rashford trong danh sách huyền thoại MU.

Về danh hiệu, Rashford giúp MU giành tổng cộng 6 chiếc cúp, bao gồm 2 chức vô địch FA, 1 Europa League, 1 Siêu cúp Anh và 1 League Cup.

Vừa qua, cầu thủ người Anh đã rời MU để gia nhập Barcelona. Tại La Liga, Rashford đang có phong độ tốt khi góp công vào 11 bàn thắng trên mọi đấu trường (6 bàn, 5 kiến tạo). Cựu sao MU đang được HLV Hansi Flick tin tưởng giao suất đá chính bên hành lang trái của nhà đương kim vô địch La Liga. Nếu duy trì hiệu suất như hiện tại, Rashford hoàn toàn có cơ hội được Barca kích hoạt điều khoản mua đứt với giá 30 triệu euro vào hè năm sau.

Trong bài phỏng vấn mới đây, Rashford thừa nhận anh đang hạnh phúc ở Barca: "Tôi đã gắn bó với MU được 21 năm. Giờ đây, tôi nghĩ bản thân nên rời đi để tìm kiếm thử thách mới và tôi rất vui khi đã đến được nơi mình mong muốn".

