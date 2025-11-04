Lý do vụ MU - Endrick đổ bể

Tương lai của Endrick sắp bước sang một ngả rẽ mới khi chuẩn bị gia nhập Lyon theo dạng cho mượn ngắn hạn.

Quyết định được đưa ra sau khi hai đội bóng Anh, Manchester United và Aston Villa, rút lui khỏi cuộc đua vì không đạt được thỏa thuận với "Los Blancos".

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng để Endrick sang Ligue 1 thi đấu trong 6 tháng, không kèm điều khoản mua đứt, điểm mấu chốt khiến MU và Villa bỏ cuộc. Hai đội bóng Premier League muốn cài thêm quyền mua đứt, nhưng Real kiên quyết chỉ chấp nhận một hợp đồng thuần cho mượn, nhằm đảm bảo quyền kiểm soát tương lai của viên ngọc quý này.

Cầu thủ 19 tuổi vừa trở lại sau chấn thương đùi kéo dài 5 tháng, khi được tung vào sân trong chiến thắng 4-0 của Real trước Valencia cuối tuần qua. Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso dường như không đánh giá cao chân sút trẻ.

Trái ngược với kỳ vọng, Endrick gặp khó khăn trong việc chen chân vào hàng công toàn sao của Real, bởi Vinicius Jr và Mbappe là những lựa chọn ưu tiên. Chính vì thế, thương vụ cho mượn sang Lyon được xem là nước đi hợp lý để giúp cầu thủ 19 tuổi tìm lại cảm hứng và tích lũy kinh nghiệm.

Dù mới 19 tuổi, Endrick mang trên vai sức ép khổng lồ kể từ ngày ký hợp đồng với Real Madrid. Nếu cuộc phiêu lưu tại Pháp thành công, anh có thể trở lại Tây Ban Nha vào mùa hè tới, với sự trưởng thành cần thiết để thực sự cạnh tranh vị trí bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Từ ghế dự bị ở Bernabeu đến cơ hội hồi sinh tại Lyon, ngả rẽ này có thể là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Endrick.