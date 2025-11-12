Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Haaland được đặt tên cho món ăn quen thuộc của người Việt

  • Thứ tư, 12/11/2025 18:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú khi một nhà hàng gốc Á nổi tiếng ở Manchester quyết định đặt tên một món ăn theo tên của anh.

Món vịt và heo quay đậm gốc Á giờ được đặt theo tên Haaland.

Hôm 9/11, tiền đạo người Na Uy ghé thăm nhà hàng Happy Seasons, nơi nổi tiếng với các món quay đặc trưng. Sau chiến thắng 3-0 của Man City trước Liverpool, Haaland bước vào nhà hàng trong sự ngỡ ngàng và phấn khích của nhân viên bởi tất cả đều là fan cuồng "The Citizens".

Tại đây, chân sút 25 tuổi gọi một phần "triple roast" – món gồm vịt quay và hai loại thịt heo quay khác nhau. Sau khi Haaland rời đi, nhà hàng nhanh chóng đăng tải hình ảnh hóa đơn đặc biệt lên mạng xã hội và thông báo: "Khách hàng giờ đây có thể gọi món Haaland Special – đúng như những gì anh ấy ăn".

Dưới phần bình luận, người hâm mộ háo hức. "Cho tôi một phần Haaland và cơm nhé", "Nhất định phải thử Haaland Special thôi", "Anh ấy cook đúng nghĩa từ sân bóng tới nhà hàng" (ám chỉ bùng nổ trên sân và tỏa sáng với món ăn riêng - PV).

Một nhân viên tại nhà hàng chia sẻ: "Chúng tôi không tin nổi khi Haaland bước vào. Anh ấy rất thân thiện và vui vẻ. Là fan của Man City, chúng tôi tự hào lắm. Giờ chỉ cần nói cho tôi Haaland Special là bạn sẽ có đúng món mà anh ấy gọi".

Theo The Sun, đây không phải lần đầu Haaland gây chú ý với chế độ ăn uống đặc biệt. Cầu thủ cao 1,93 m nổi tiếng với khẩu phần ăn khổng lồ sau mỗi trận đấu, gồm thịt quay, rau củ và các món giàu protein để phục hồi thể lực.

Haaland ghi 17 bàn mùa này, tiếp tục phong độ săn bàn đáng sợ. Đồng đội tuyển Na Uy Josh King từng tiết lộ: "Cậu ấy là một hiện tượng. Tôi chưa từng thấy ai ăn nhiều như Haaland. Cậu ta đúng là quái vật thực thụ".

