Haaland ăn nhà hàng Việt Nam?

Những chia sẻ của Erling Haaland trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bất ngờ.

Haaland chụp ảnh trước nhà hàng Việt Nam.

Hôm 7/11, tiền đạo của Man City đăng tải hình ảnh chụp trước cửa một nhà hàng Việt Nam tên “Pho Cue Vietnamese Kitchen”, nổi tiếng với các món phở truyền thống và đồ ăn đường phố đặc trưng.

Hình ảnh tiếp theo cho thấy Haaland đang tận hưởng một hộp vịt và heo quay - món ăn quen thuộc của ẩm thực Á Đông. Nhiều người cho rằng đây là bữa tối khác mà Haaland chọn sau khi ghé qua nhà hàng Việt.

Haaland đăng ảnh vịt và heo quay lên trang cá nhân.

Bài đăng của Haaland nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Thay vì chọn những món ăn châu Âu quen thuộc, tiền đạo của Man City quyết định đổi mới và trải nghiệm ẩm thực châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận hài hước cho rằng “Haaland nên tích cực trải nghiệm ẩm thực Việt Nam”, trong khi một số người khác tỏ ra tự hào khi văn hóa ẩm thực Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi tại châu Âu.

Chế độ ăn uống của Haaland vốn rất giàu protein - bao gồm lượng lớn thịt, tim, gan, sữa và lasagna - với tổng cộng khoảng 6.000 calo mỗi ngày. Khẩu phần ăn này giúp tiền đạo người Na Uy duy trì thể lực và phong độ cao trong suốt mùa giải.

Hồi cuối tháng 10, Haaland còn gây chú ý khi tiết lộ thói quen uống sữa tươi sống sau mỗi buổi tập. Cựu sao Dortmund gọi đây là một “siêu thực phẩm” có lợi cho dạ dày, da, xương và cơ bắp, đồng thời khẳng định sẽ duy trì thói quen này suốt cuộc đời.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.