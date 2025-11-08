Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát biểu của Pogba gây sốt trở lại

  • Thứ bảy, 8/11/2025 06:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền vệ người Pháp Paul Pogba từng tiết lộ bản thân đã nhận ra bài học đắt giá sau biến cố bị cấm thi đấu.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Pogba chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc sau khi nhận được khoản lương lớn đầu tiên ở MU. Tôi đến gặp cha mình và ông nói: ‘Con đừng phung phí tiền bạc. Khi bữa tiệc kết thúc, những vị khách sẽ rời đi, và mọi thứ sẽ chỉ còn lại phía sau'".

Thời điểm ấy, Pogba thừa nhận rằng không thật sự hiểu hết ý nghĩa của lời dặn đó. Cầu thủ sinh năm 1993 khi ấy đang ở đỉnh cao danh vọng - trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới năm 2016, được tung hô như ngôi sao số một của “Quỷ đỏ”. Những bữa tiệc, những người bạn mới và ánh hào quang khiến anh tin rằng cuộc sống sẽ mãi như vậy.

Tuy nhiên, theo thời gian, mọi thứ thay đổi. Pogba liên tiếp đối mặt với chấn thương, phong độ sa sút, rồi gần đây là án cấm thi đấu vì vi phạm quy định doping. Khi rơi vào khó khăn, anh mới nhận ra những người từng xuất hiện xung quanh mình chỉ vì “tiền bạc và danh tiếng”.

“Tôi chỉ thật sự hiểu lời cha khi gặp biến cố. Nhiều người từng luôn ở bên tôi nay chẳng còn liên lạc. Giờ đây, chỉ còn gia đình là ở lại", Pogba chia sẻ.

Hiện tại, Pogba tích cực tập luyện để chờ ngày ra mắt AS Monaco. Tuy nhiên, khó khăn lại bủa vây tiền vệ này khi anh dính chấn thương mắt cá chân trong buổi tập hôm 30/10. Lịch ra mắt của cựu sao MU và Juventus vì thế tiếp tục bị đẩy lùi.

Duy Luân

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

