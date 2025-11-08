MU hỏi mượn Endrick

CLB chủ sân Old Trafford gia nhập cuộc đua giành chữ ký của sao trẻ thuộc biên chế Real Madrid.

Endrick đứng trước cơ hội gia nhập MU.

Theo CaughtOffside, Manchester United đã bắt đầu liên hệ với Real Madrid về trường hợp của Endrick. CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng đáp ứng điều kiện của Real như trả phí mượn, lo toàn bộ lương trong thời gian cầu thủ trẻ người Brazil thi đấu tại Premier Laegue.

Kế hoạch của "Quỷ đỏ" được cho là sẽ để Joshua Zirkzee rời đi ngay trong tháng 1 và đón Endrick về làm phương án thay thế và cạnh tranh trực tiếp với Benjamin Sesko.

Trước đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Endrick đang tập trung vào việc gia nhập Lyon, với các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực từ phía cầu thủ.

Đáng chú ý, thương vụ dự kiến diễn ra theo hình thức cho mượn thuần túy, không kèm điều khoản mua đứt. Real Madrid vẫn coi Endrick là một phần trong kế hoạch của tương lai. Việc để Endrick ra đi nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ có nhiều cơ hội chơi bóng hơn.

Với việc World Cup đang đến gần, "Tiểu Pele" khao khát tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm lấy lại niềm tin của HLV Carlo Ancelotti trước khi danh sách cuối cùng tuyển Brazil được chốt. Mùa này, Endrick hoàn toàn bị loại khỏi kế hoạch của Xabi Alonso.

Dưới thời Ancelotti mùa trước, dù mới 18 tuổi, Endrick kịp ghi 7 bàn sau 840 phút thi đấu, trong đó có 5 bàn ở Cúp Nhà vua, trở thành chân sút hàng đầu của đội ở giải đấu này. Thành tích ấy là lời khẳng định rằng anh không thiếu năng lực - chỉ thiếu cơ hội.