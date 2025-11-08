Chấn thương kinh hoàng ở giải nghiệp dư

Một cầu thủ của giải Sunday League dính chấn thương được mô tả là "tồi tệ nhất từng thấy", khiến mạng xã hội rúng động khi đoạn video về sự cố lan truyền chóng mặt.

Tình huống dẫn tới chấn thương của Anthony Miller.

Nạn nhân là Anthony Miller, cầu thủ của CLB Newall Green. Anh gặp chấn thương kinh hoàng ở đầu gối trong một pha bóng tưởng chừng vô hại. Miller cố rướn người để đón bóng nhưng tiếp đất sai, khiến đầu gối bị bẻ ngược theo hướng không tự nhiên, tạo nên cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Miller lập tức được đồng đội bế ra ngoài trong sự lo lắng của khán giả, nhưng đáng nể là anh vẫn giữ được sự hài hước dù đau đớn tột độ. Khi được cáng ra khỏi sân, Miller còn pha trò: "Tôi dùng nhầm cái đầu gối rồi", khiến các đồng đội bật cười giữa tình huống thảm khốc.

CLB Newall Green đăng tải video chấn thương của Miller lên mạng xã hội, kèm nền nhạc "Thriller" của Michael Jackson và dòng chú thích: "Chấn thương kinh dị nhất bạn từng thấy. Dù thế nào, Miller vẫn khiến chúng tôi cười như mọi khi. Cậu ấy mãi đỉnh".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 40.000 lượt thích trên Instagram và lan truyền khắp các diễn đàn bóng đá Anh. Trong một tin nhắn thoại gửi bạn bè, Miller giữ tinh thần lạc quan: "Bro, chuyện này điên thật đấy. Tôi đang làm cái quái gì vậy".

Đội bóng cũng đăng thêm loạt ảnh Miller được cõng ra khỏi sân, xác nhận anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa: "Chúng tôi gửi toàn bộ sự ủng hộ và chúc anh sớm bình phục. Cả đội sẽ luôn ở bên cậu".

Sunday League là giải đấu nghiệp dư nằm ngoài hệ thống giải đấu của FA. Các trận đấu thường được bắt đầu vào ngày chủ nhật thay vì thứ 7 như Premier League hay Championship. Thành phần các đội bóng có thể là nhân viên văn phòng, chủ quán rượu, sinh viên hay bất kỳ ai yêu bóng đá.