Maguire tiết lộ tên thật

Trung vệ Maguire khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ rằng tên thật trên giấy khai sinh không phải Harry, mà là Jacob.

Jacob là tên trên giấy khai sinh ban đầu của Maguire.

Maguire chia sẻ câu chuyện ít ai biết trên TNT Sports: "Khi tôi sinh ra, mẹ đặt tên Jacob Harry Maguire. Nhưng chỉ 3 tháng sau, mọi người bắt đầu gọi tôi là Jakey. Mẹ tôi không thích cái tên đó, nên bà quyết định đảo ngược lại thành Harry Jacob Maguire".

Tuy nhiên, thủ tục đổi tên không thể thực hiện ngay khi anh còn nhỏ. "Mẹ phải đợi đến khi tôi đủ 18 tuổi mới có thể đổi chính thức. Ngay khi tròn 18, tôi làm lại hộ chiếu và từ đó tên hợp pháp của tôi là Harry Jacob", Maguire kể lại.

Điều thú vị là chỉ một tháng sau khi đổi tên, Maguire có trận ra mắt chuyên nghiệp cho Sheffield United tại Championship năm 2011. Kể từ đó, "Harry Maguire" chính thức trở thành cái tên quen thuộc của làng bóng đá Anh - từ Leicester City, đến MU và đội tuyển quốc gia.

Câu chuyện của Maguire khiến người hâm mộ liên tưởng đến một loạt ngôi sao khác từng đổi tên vì những lý do đặc biệt. Thủ môn Jordan Pickford mang họ Pigford trước khi cha anh đổi để tránh bị trêu chọc, Joe Hart vốn có tên khai sinh Charles Joseph John Hart, trong khi Dele Alli bỏ hẳn họ Alli vì không còn liên hệ gia đình.

Thậm chí, huyền thoại Ryan Giggs từng mang họ Wilson trước khi dùng họ mẹ sau khi cha mẹ ly thân. Trường hợp của Casemiro còn thú vị hơn. Casemiro kể rằng khi còn thi đấu cho Sao Paulo, đội bóng in nhầm tên anh trên áo đấu, Casimiro thành Casemiro. Nhưng thay vì yêu cầu sửa lại, chàng tiền vệ trẻ ngày ấy quyết định giữ nguyên tới tận bây giờ.

Với Maguire, anh đang tìm lại phong độ dưới thời HLV Ruben Amorim ở tuổi 32. Sau khi bị Ten Hag gạt bỏ và tước băng đội trưởng, anh vẫn kiên cường bám trụ và trở lại mạnh mẽ.