Pep bất mãn với Haaland

Vị thuyền trưởng của Man City không hài lòng với cách làm việc của ban lãnh đạo về tương lai của chân sút chủ lực Erling Haaland.

Haaland không cam kết tương lai với Man City.

Theo Defensa Central, Pep Guardiola được cho là không hài lòng khi biết Haaland vẫn nuôi mộng rời Etihad để được gia nhập Real Madrid. Ngoài ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn mâu thuẫn với ban lãnh đạo Man City vì quyết định không chèn điều khoản giải phóng hợp đồng lớn vào hợp đồng của tiền đạo người Na Uy.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Haaland thực sự muốn khoác áo Real Madrid trong tương lai. Thông tin này được một số người thân cận của tiền đạo sinh năm 2000 xác nhận. "Haaland không muốn gia nhập Barcelona và sẽ có toàn quyền quyết định tương lai", kênh tin tức ElDesmarque tiết lộ.

Một số nguồn tin còn cho biết Real Madrid nhận đề nghị 200 triệu euro cho Vinicius Jr. CLB chủ sân Bernabeu có thể bán cầu thủ sinh năm 2000 để kích nổ bom tấn từ Man City.

Hồi đầu năm nay, Haaland đặt bút ký hợp đồng mới với Man City đến năm 34 tuổi. Ở mùa này, cựu cầu thủ Dortmund đang có phong độ thăng hoa với 14 bàn thắng riêng tại Premier League.

Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 25 tuổi giúp Man City sớm vượt qua khởi đầu khó khăn để trở lại với đường đua vô địch. CLB chủ sân Etihad đang đứng thứ 2 tại Premier League với 4 điểm kém đội đầu bảng Arsenal.