Kubo có thể phá kỷ lục chuyển nhượng

Tottenham đang lên kế hoạch đưa Takefusa Kubo về Premier League trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Kubo được săn đón.

Theo Fichajes, đội bóng thành London sẵn sàng chi ra 60 triệu euro – đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng – để thuyết phục Real Sociedad nhả người.

Nếu thương vụ xảy ra, Kubo sẽ trở thành cầu thủ châu Á có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử. Kỷ lục này trước đó thuộc về Kim Min-jae, khi anh gia nhập Bayern Munich với giá 50 triệu euro vào năm 2023.

Kubo gây ấn tượng mạnh tại La Liga trong màu áo Sociedad, trở thành một trong những ngôi sao tấn công sáng giá nhất của giải đấu. Tuy nhiên, tuyển thủ Nhật Bản được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới ở một môi trường khắc nghiệt hơn, và Premier League chính là điểm đến lý tưởng.

HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank, xem Kubo là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống tấn công mà ông đang xây dựng. Cầu thủ 24 tuổi không chỉ sở hữu kỹ thuật khéo léo, tốc độ ấn tượng mà còn có thể chơi tốt ở cả hai cánh.

Bên phía Sociedad, đội bóng này hiểu rõ việc giữ chân ngôi sao người Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Mức phí 60 triệu euro sẽ giúp họ lập kỷ lục bán cầu thủ trong lịch sử CLB, đồng thời mở ra cơ hội tái đầu tư cho mùa giải tới. Dù vậy, Sociedad vẫn hy vọng có thể giữ Kubo ít nhất đến hết mùa.

Ngoài chuyên môn, thương vụ Kubo còn mang ý nghĩa lớn về mặt thương mại, giúp Tottenham mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng của CLB tại thị trường châu Á.

