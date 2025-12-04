Ban tổ chức SEA Games 33 gây phẫn nộ

Fanpage SEA Games Thailand 2025 trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra poster quảng bá cho sự kiện chạy bộ "33rd SEA Games Virtual Run" được tạo bằng AI với hàng loạt lỗi cơ bản.

Hình ảnh gây tranh cãi của ban tổ chức SEA Games 33.

Hình ảnh vốn được kỳ vọng là ấn phẩm quảng bá chính thức lại để lộ nhiều chi tiết cẩu thả, từ cách đặt chữ thiếu trật tự đến bố cục rời rạc, khiến cộng đồng mạng Thái Lan đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Trong poster, khoảng cách ký tự bị lệch, các dòng chữ tách sai vị trí, hình minh họa thiếu tự nhiên – dấu hiệu quen thuộc của sản phẩm AI chưa qua kiểm duyệt.

Nhiều người nhận xét thiết kế trông như bản nháp, không đạt tiêu chuẩn tối thiểu cho một sự kiện thể thao lớn tầm khu vực. Việc một fanpage đại diện cho SEA Games để xảy ra tình trạng như vậy khiến dư luận bức xúc.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận, chủ yếu phê phán việc ban tổ chức lạm dụng AI mà không có bước kiểm tra kỹ càng. Không ít ý kiến mỉa mai rằng sự kiện mang tầm vóc khu vực mà dùng đồ họa như sản phẩm học sinh tiểu học.

SEA Games 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm, song nước chủ nhà vướng vào làn sóng chỉ trích dữ dội về công tác tổ chức.