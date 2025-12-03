Cú hat-trick đầu tiên ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Tối 3/12, U22 Thái Lan hủy diệt U22 Timor Lester với tỷ số 6-1 thuộc trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trên sân Rajamangala, Yotsakorn Burapha là cái tên chơi nổi bật nhất. Khi U22 Thái Lan loay hoay suốt gần 45 phút trong thế trận bế tắc, chính Burapha bật cao đánh đầu phá vỡ nút thắt ở cuối hiệp một, rồi tiếp tục bùng nổ với thêm 2 pha lập công sau giờ nghỉ giúp đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33.

Hiệp một giữa U22 Thái Lan và U22 Timor Leste diễn ra đầy kịch tính, với những pha hãm thành liên tục. Thái Lan kiểm soát bóng chủ động, thường xuyên khoét vào hai cánh và tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm, trong khi thủ môn Rodrigues bên phía Timor Leste liên tục thể hiện phản xạ tuyệt vời để cứu thua.

Thực tế, U22 Timor Leste chơi khá tự tin và khiến chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Phút 12, U22 Timor Leste suýt mở tỷ số khi Olagar Xavier đánh đầu cận thành dội cột dọc, trong khi Thanakrit và Phichitchai của Thái Lan liên tiếp thử vận may nhưng không thành công.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 44, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Yotsakorn Burapha tận dụng khoảng trống trong vùng cấm để bật cao dứt điểm chính xác, mang về bàn mở tỷ số cho U22 Thái Lan trước giờ nghỉ.

U22 Thái Lan thắng dễ U22 Timor Leste ở trận mở màn bảng A với cú hat-trick của Yotsakorn Burapha (số 9). Ảnh: Minh Chiến.

Ngay đầu hiệp 2, U22 Thái Lan có bàn nhân đôi cách biệt theo kịch bản quen thuộc. Từ tình huống treo bóng bên cánh trái vào cột xa, Siraphop lao người đánh đầu tung lưới U22 Timor Leste. Từ thời điểm này, thế trận hoàn toàn thuộc về U22 Thái Lan.

Liên tiếp các phút 60, 71 và 72, U22 Thái Lan ghi thêm 3 bàn vào lưới đội khách. Đáng chú ý, Burapha hoàn tất cú hat-trick với một pha bật cao đánh đầu khác và một pha dứt điểm tinh tế bằng chân trái.

Tới phút 83, U22 Thái Lan ghi thêm một bàn nữa trước khi U22 Timor Leste kịp có bàn danh dự ở phút bù giờ. Thắng đậm 6-1, U22 Thái Lan khởi đầu thuận lợi ở môn bóng đá nam SEA Games 33, đồng thời cho thấy hình ảnh của ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng trên sân nhà.