SEA Games 33 tại Thái Lan hỗn loạn trước giờ khai mạc

SEA Games 33 sắp khai mạc vào ngày 9/12, nhưng nước chủ nhà Thái Lan đang vướng vào làn sóng chỉ trích dữ dội về công tác tổ chức.

Thái Lan vướng nhiều tranh cãi khi SEA Games sắp khởi tranh.

SEA Games 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm. Dù ban tổ chức nhiều lần khẳng định mọi thứ sẵn sàng 100%, mạng xã hội Thái Lan lại dậy sóng vì cảm giác chưa chuẩn bị gì cùng không khí buồn tẻ nhất lịch sử.

Ngày khai mạc cận kề, nhiều người dân Thái Lan thừa nhận họ không nắm được lịch thi đấu, địa điểm hay thậm chí… SEA Games sắp diễn ra. Điều này trái ngược hoàn toàn với SEA Games 1995, khi ca khúc "Win It In Your Heart" từng phủ sóng cả nước. Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn bác bỏ cáo buộc thiếu chuẩn bị, nhưng thừa nhận công tác quảng bá phải được đẩy mạnh nếu muốn tạo ra nguồn thu khoảng 15 tỷ baht.

Ban đầu, SEA Games dự kiến tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt ở miền Nam buộc 10 môn phải đưa về Bangkok và Chonburi để đảm bảo an toàn. Điều khiến người hâm mộ thất vọng hơn là hình ảnh những công trình dang dở, đặc biệt hồ bơi của Cơ quan Thể thao Thái Lan vẫn ngổn ngang thiết bị, khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng hoàn thiện đúng hạn và nguy cơ đội vốn.

Nhưng điểm nóng lớn nhất lại nằm ở phía các vận động viên. SEA Games vốn được coi là sân chơi của khu vực, nơi tôn vinh tài năng và tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Thế nhưng chính các VĐV Thái Lan – những người đáng lẽ phải được tiếp thêm động lực, lại rơi vào cảnh chán nản vì phụ cấp bị cắt giảm và chi trả chậm trễ.

Trường hợp tay vợt cầu lông Pornpawee Chochuwong suýt bỏ SEA Games, hay tiết lộ của ban huấn luyện đội boxing về việc VĐV bị nợ phụ cấp hàng tháng trời, nhanh chóng đặt ra câu hỏi nhức nhối rằng Thái Lan có thật sự ưu tiên thể thao hay chỉ chú trọng vào hình thức?

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Campuchia bất ngờ rút khỏi một số môn, viện lý do quan ngại an toàn sau xung đột biên giới với Thái Lan. Trong khi các quốc gia khác cần sự rõ ràng để chuẩn bị, Thái Lan lại liên tục bị động trong việc chốt kế hoạch. Hình ảnh này trái ngược với tuyên bố "100% sẵn sàng", càng cho thấy sự lúng túng của nước chủ nhà.

Bầu không khí ảm đạm ở SEA Games. Ảnh: Minh Chiến.

Một cú sốc khác đến từ chính nội bộ nước chủ nhà. Trong lúc lùm xùm gia tăng, đạo diễn nghệ thuật Rueangrith Suntisuk bất ngờ tiết lộ kế hoạch lễ khai mạc – bế mạc do ông và ê-kíp dày công xây dựng suốt 7 tháng bị thay thế chỉ vài tuần trước ngày diễn ra SEA Games.

Ông cho biết đội ngũ nhận nhiệm vụ từ tháng 3, tự bỏ kinh phí sản xuất mô hình sân khấu, ý tưởng trình diễn và đạt được phê duyệt ban đầu. Tuy nhiên, đến tháng 7, do lo ngại an ninh và thiếu ngân sách, địa điểm buộc phải chuyển từ Sanam Luang sang sân Rajamangala. Dù vậy, nhóm vẫn cố gắng điều chỉnh toàn bộ kế hoạch cho phù hợp.

Đến tháng 9, sau khi Chính phủ mới lên nắm quyền, quá trình phê duyệt bắt đầu đình trệ. Đầu tháng 10, Rueangrith nhận cuộc gọi cho biết một ê-kíp SEA Games mới xuất hiện khảo sát sân vận động, làm việc trực tiếp với các quan chức cấp cao. Sau hai tuần chờ đợi vô vọng, nhóm của ông buộc phải dừng lại.

Tất cả mảnh ghép rời rạc ấy tạo thành bức tranh không mấy sáng sủa cho kỳ SEA Games 33. Thái Lan đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp lần thứ 7, nhưng mục tiêu thành tích khó có thể xóa nhòa những vết gợn trong công tác chuẩn bị. SEA Games từ lâu không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là thước đo năng lực tổ chức và hình ảnh quốc gia.

Khi đồng hồ đếm ngược về 0, Thái Lan buộc phải biến hỗn loạn thành cơ hội để chứng minh rằng họ vẫn xứng đáng là đầu tàu của thể thao khu vực. Kỳ SEA Games 33 khởi đầu trong tranh cãi, và Thái Lan phải tự trả lời bằng cách họ đưa đại hội vượt qua sóng gió.