Hai VĐV cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

  • Thứ tư, 3/12/2025 08:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phụ công bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận được vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33.

Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao. Dự kiến, khoảng 200 thành viên sẽ đại diện Việt Nam tham dự lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12 tại Bangkok.

Thanh Thúy được đánh giá cao về chuyên môn.

Điểm nhấn đáng chú ý trong lễ khai mạc năm nay là việc hai vận động viên tiêu biểu – phụ công bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận, được trao trọng trách cầm cờ, đại diện cho 1.165 thành viên của đoàn. Đây là lần đầu tiên cả hai vinh dự được lựa chọn cầm cờ, nối tiếp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được giao nhiệm vụ tương tự hai năm trước.

Lê Thanh Thúy là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từng góp mặt tại SEA Games 2015 và 2017, giúp đội giành HCB và HCĐ. Cô cùng đội tuyển vô địch AVC Nations Cup 2025, giành á quân VTV Cup và SEA V-League chặng 1, vô địch chặng 2 SEA V-League 2025 và tham dự giải vô địch thế giới. Với chuyên môn vững vàng cùng tinh thần thi đấu mẫu mực, Thanh Thúy là một trong những gương mặt được đánh giá cao cả về năng lực lẫn phẩm chất đạo đức.

Minh Thuận là đội trưởng tuyển karate Việt Nam.

Trong khi đó, Lê Minh Thuận – đội trưởng đội tuyển karate Việt Nam, là một trong những võ sĩ kỳ cựu, từng giành HCV SEA Games 29 (2017). Anh được Ban huấn luyện đánh giá cao về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu và vai trò truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ karate Việt Nam.

Hiện tại, cả hai VĐV đều tập trung cao độ cùng tuyển quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu quan trọng tại SEA Games 33.

Trước ngày khai mạc, ngoài các đội tuyển bóng đá nam, nữ đã di chuyển sang Thái Lan từ sớm, các Phó đoàn, cán bộ, y bác sĩ cùng một số đội tuyển khác sẽ lên đường vào ngày 7/12, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục những cột mốc thành tích mới cho thể thao Việt Nam.

SEA Games 33 khai mạc tại Bangkok vào ngày 9/12, hứa hẹn sẽ là sân chơi đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để các VĐV Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường khu vực.

U22 Indonesia khó giữ HCV nếu thiếu ‘chất Âu’ tại SEA Games

Bóng đá Indonesia bước vào SEA Games 2025 với tư cách nhà vô địch, mang theo ký ức ngọt ngào của kỳ đăng quang tại Campuchia hai năm trước.

17 giờ trước

U22 Việt Nam thận trọng trước trận ra quân SEA Games 33

Trước thềm cuộc đối đầu với U22 Lào tại SEA Games 33, HLV trưởng Kim Sang-sik khẳng định trận mở màn sẽ không hề dễ dàng và đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

22 giờ trước

Tiền đạo châu Âu hội quân cùng U22 Indonesia

Hai cầu thủ Mauro Zijlstra và Dion Markx hội quân cùng tuyển U22 Indonesia tại Thái Lan, chuẩn bị cho SEA Games 2025.

23 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Hiểu Phong

Thể thao Việt Nam Bóng chuyền Võ thuật Thể thao Việt Nam

