Tiền đạo châu Âu hội quân cùng U22 Indonesia

Hai cầu thủ Mauro Zijlstra và Dion Markx hội quân cùng tuyển U22 Indonesia tại Thái Lan, chuẩn bị cho SEA Games 2025.

Mauro Zijlstra và Dion Markx tập trung cùng tuyển U22 Indonesia. Ảnh: Bola

Thông tin được ông Sumardji, Chủ tịch Ủy ban Đội tuyển Quốc gia (BTN) kiêm quản lý đội U22 Indonesia, xác nhận. Ông Sumardji cho biết Zijlstra, tiền đạo đang khoác áo FC Volendam (Hà Lan), và Markx, hậu vệ thuộc biên chế Top OSS, đã gặp mặt toàn đội vào sáng 2/12.

Cả hai nằm trong nhóm bốn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được triệu tập nhằm tăng cường sức mạnh cho U22 Indonesia, bên cạnh Ivar Jenner và Marselino Ferdinan. Theo Bola, Jenner và Marselino sẽ có mặt vào sáng 3/12, nhằm hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trước đó, U22 Indonesia có mặt tại Thái Lan từ ngày 28/11 để bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng, nhằm thích nghi với điều kiện thi đấu và khí hậu địa phương. U22 Indonesia ban đầu hội quân với 19 cầu thủ, trong khi bốn gương mặt còn lại di chuyển từ các quốc gia nơi họ đang thi đấu.

Với việc có đầy đủ quân số trong 24 giờ tới, U22 Indonesia sẽ bước vào SEA Games 2025 với đội hình gần như mạnh nhất, quyết tâm bảo vệ tấm HCV đã giành được ở kỳ đại hội trước.

Bàn thắng của U17 Indonesia ở cúp thế giới Đêm 4/11, U17 Indonesia phối hợp ghi bàn đẹp mắt trong thất bại 1-3 trước Zambia ở bảng H VCK U17 World Cup 2025.