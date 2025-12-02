'Kane có mọi thứ của một sát thủ'

Thủ môn Manuel Neuer dành những lời khen đặc biệt cho Harry Kane trong bối cảnh tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Bayern Munich.

Kane là họng pháo lợi hại của Bayern Munich.

Chia sẻ trước truyền thông, đội trưởng Bayern khẳng định Kane là “một trong những cầu thủ tấn công hay nhất” mà anh từng thi đấu cùng, đồng thời nhấn mạnh sự toàn diện hiếm có của chân sút 32 tuổi.

Neuer cho biết điều khiến Kane khác biệt là khả năng ghi bàn bằng mọi cách: “Cậu ấy có thể dứt điểm bằng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Kane luôn biết chính xác khung thành ở đâu”. Theo thủ thành người Đức, Kane sở hữu cảm giác thời điểm rất tốt, từ chọn nhịp dứt điểm đến động tác vượt qua hậu vệ để tung cú sút qua khe chân đối thủ.

Không chỉ xuất sắc trong dứt điểm, Kane còn khiến đồng đội ấn tượng bởi khả năng không chiến và đọc trận đấu. Neuer mô tả tiền đạo người Anh là mẫu cầu thủ hiểu rõ mình phải làm gì trong mọi tình huống, cả trong vòng cấm lẫn khi lùi sâu tham gia triển khai bóng. Anh đánh giá cao việc Kane chịu khó hỗ trợ phòng ngự, sẵn sàng lùi về khi đội nhà bị áp lực.

“Cậu ấy có tất cả những gì một tiền đạo cần”, Neuer nói. “Chúng tôi rất vui khi có Kane trong đội”.

Kane gia nhập Bayern với kỳ vọng lớn và nhanh chóng trở thành điểm tựa trong hàng công. Hiệu suất ghi bàn của anh giúp đội bóng xứ Bavaria giữ được sự ổn định trong các đấu trường, đồng thời mang đến cảm giác an tâm cho các đồng đội như Neuer, người vốn đã quen thi đấu cùng nhiều chân sút đẳng cấp.

Lời khen của Neuer không chỉ phản ánh sự tôn trọng dành cho Kane, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền đạo này trong phòng thay đồ Bayern. Khi một trụ cột kỳ cựu lên tiếng như vậy, điều đó cho thấy Kane đã thực sự trở thành mũi nhọn không thể thay thế trong hành trình của Bayern mùa này.