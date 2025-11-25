Kane dội gáo nước lạnh vào Barcelona

Tiền đạo người Anh khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào với Barcelona và nhấn mạnh đang hạnh phúc tại Bayern.

Kane đang nằm trong tầm ngắm của Barca.

Sự quan tâm truyền thông Tây Ban Nha gán cho Barcelona trong thương vụ Harry Kane nhanh chóng nhận được phản hồi rõ ràng từ chính tiền đạo này. Trong chia sẻ với Sport Bild, Kane khẳng định không hề liên lạc với Barca và cũng không nhận bất kỳ đề nghị nào.

“Tôi không nói chuyện với ai cả. Không ai liên hệ với tôi. Tôi cảm thấy thoải mái với hiện tại, dù vẫn chưa trao đổi với Bayern về tương lai”, chân sút đã ghi 23 bàn mùa này nói.

Kane nhấn mạnh hài lòng với cuộc sống tại Munich và không vội quyết định. “Tôi hạnh phúc ở đây. Bạn có thể thấy điều đó qua cách tôi thi đấu. Nếu có điều gì cần bàn với Bayern, chúng tôi sẽ nói chuyện. Tôi không nghĩ về mùa giải tới. Trước mắt là World Cup vào mùa hè. Khả năng có thay đổi sau mùa giải này là rất thấp”, anh nói thêm.

Khi được hỏi liệu CĐV Bayern có phải lo lắng, Kane tỏ ra chắc chắn: “Không, tôi không nghĩ vậy”.

Đội trưởng tuyển Anh trước đó cũng từng chia sẻ rằng các cuộc đàm phán về tương lai sẽ diễn ra muộn hơn. “Không phải tháng sau. Có thể là sang năm. Khi đó chúng tôi sẽ thảo luận. Mọi thứ đang ổn. Tôi cảm thấy tốt. Không ai phải lo lắng cả”, anh kết luận.

Theo điều khoản hợp đồng, Kane có thể rời Bayern vào mùa hè 2026 nếu có CLB kích hoạt mức phí giải phóng 65 triệu euro trước ngày 31/1/2026. Tuy nhiên, với những gì vừa tuyên bố, khả năng này dường như không nằm trong kế hoạch của tiền đạo người Anh.