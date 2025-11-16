Kane áp sát kỷ lục ghi bàn của Pele

Chỉ cần ghi bàn trước Albania ở trận cuối vòng loại World Cup 2026, tiền đạo đội trưởng tuyển Anh sẽ chạm mốc 77 bàn, ngang với thành tích của Pele.

Kane sắp chạm mốc 77 bàn thắng cho ĐTQG.

Dù có thể phải cần tới trận thứ 112 ở cấp độ ĐTQG để đạt thành tích này – nhiều hơn so với 92 trận của "Vua bóng đá" Pele, điều đó không làm giảm giá trị những con số phi thường mà Kane tạo ra.

Phong độ của Kane mùa này tiếp tục gây choáng ngợp. Anh ghi 23 bàn sau 17 trận trong màu áo Bayern Munich. The Times khẳng định việc Kane không ghi tên lên bảng tỷ số mới khiến dư luận bất ngờ, như trận thắng Serbia 2-0 hôm 14/1.

Trước cơ hội cân bằng thành tích của Pele, Kane thừa nhận: "Được nhắc cạnh tên Pele nói lên tất cả. Đôi khi thật khó để tôi hiểu mình đang đạt được những gì. Hy vọng tôi có thể ghi bàn để san bằng kỷ lục của ông ấy – biểu tượng của bóng đá thế giới".

Song với Kane, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của đội bóng: "Tôi không co cáu khi không ghi bàn. Tôi chỉ khó chịu vì bỏ lỡ cơ hội. Vai trò của tôi còn là tổ chức, di chuyển, kết nối lối chơi".

Kane cũng chia sẻ về cuộc đua Ballon d’Or và đối trọng lớn nhất hiện tại – Erling Haaland, chân sút ghi 19 bàn sau 15 trận cho Man City mùa này. Theo Kane, danh hiệu cá nhân chỉ đến khi vô địch những giải đấu lớn: "Dù ghi 100 bàn, nếu không vô địch Champions League hay World Cup, tôi cũng khó giành Quả bóng vàng".

Về thể trạng, Kane khẳng định anh đang sung mãn hơn nhiều so với Euro 2024 – giải đấu bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng. Điều đó khiến người hâm mộ "Tam sư" kỳ vọng Kane có thể đạt điểm rơi phong độ tốt vào mùa hè năm sau.

Trận đấu tại Arena Kombetare giữa Anh và Albania sẽ diễn ra vào rạng sáng 17/11. Anh sớm giành vé tới World Cup 2026 với chuỗi 7 trận toàn thắng ở bảng K khu vực châu Âu.